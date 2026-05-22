Récord histórico en el campo: la cosecha superó las 163 millones de toneladas

Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien además destacó que la campaña 2025/2026 marcó máximos históricos en cultivos clave como maíz, trigo y girasol, con un crecimiento del 21,25% respecto al ciclo anterior.

Hoy 10:32

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la campaña agrícola 2025/2026 alcanzó un récord histórico de producción en Argentina, con un total de 163,2 millones de toneladas correspondientes a los seis principales cultivos del país.

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La información fue difundida por el funcionario a través de sus redes sociales y se basa en datos elaborados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Según precisó el titular del Palacio de Hacienda, la producción registró un crecimiento del 21,25% en comparación con la campaña anterior y marcó el mejor desempeño histórico del sector.

Entre los principales datos destacados aparece el maíz, que alcanzó una producción de 70 millones de toneladas, convirtiéndose en el mejor registro de los últimos 20 años. Además, el cultivo logró un rendimiento promedio de 72 quintales por hectárea.

En tanto, la soja llegó a las 49,9 millones de toneladas, con un promedio de rendimiento de 30,6 quintales por hectárea.

El informe oficial también resaltó el desempeño de otros cultivos estratégicos para el agro argentino. El trigo registró una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando un nuevo máximo histórico, mientras que el girasol marcó un récord con 7,4 millones de toneladas y un rendimiento promedio nacional de 23,4 quintales por hectárea.

Por su parte, la cebada aportó 5,6 millones de toneladas y el sorgo sumó otras 2,4 millones.