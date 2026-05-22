El debate sobre hipopótamos en Colombia genera controversia en redes sociales

La reciente autorización del gobierno colombiano para implementar un plan de eutanasia en hipopótamos descendientes de Pablo Escobar ha provocado una intensa reacción en redes sociales, donde el humor y la ironía han tomado protagonismo.

Hoy 10:10

La reciente decisión del gobierno de Colombia de autorizar un plan de eutanasia para decenas de hipopótamos descendientes de Pablo Escobar ha desatado un intenso debate público. Esta medida, destinada a controlar la población de estos animales, ha generado reacciones polarizadas en la sociedad colombiana.

En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de memes, imágenes y videos que reflejan la creatividad de los usuarios al abordar este tema tan serio. La situación no solo ha sido objeto de debate, sino que también ha dado lugar a un fenómeno viral que incorpora humor e ironía.

Los memes que circulan en internet varían desde comparaciones absurdas hasta mensajes que, con un tono sarcástico, “defienden” a los hipopótamos. Esta respuesta humorística pone de manifiesto el rechazo de una parte de la opinión pública hacia la medida gubernamental.

La intención detrás de esta medida es controlar la reproducción de los hipopótamos, cuya población ha crecido significativamente desde su introducción ilegal en los años 80. Sin embargo, este tema ha sido motivo de controversia durante años, especialmente en regiones como Puerto Triunfo, donde los hipopótamos son considerados una atracción turística.

Las autoridades han afirmado que la eutanasia sería el último recurso en esta situación. No obstante, en el ámbito digital, la conversación ha tomado un rumbo distinto, convirtiéndose en un espacio donde el humor viral predomina.

Este caso resalta cómo, en la era de las redes sociales, incluso los asuntos más serios pueden transformarse en tendencias de humor, mostrando el poder de la cultura digital en el discurso público.