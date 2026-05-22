El campo celebró el anuncio de Milei y redobló el reclamo: “Las retenciones deben desaparecer”

Nicolás Pino destacó la baja para trigo y cebada y aseguró que la medida “genera más producción”. Desde la Sociedad Rural insistieron en avanzar hacia una eliminación total de los derechos de exportación.

Hoy 10:05

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, habló este viernes sobre la reducción de los derechos de exportación para el trigo y la cebada, y la promesa de una baja gradual para la soja desde enero, anunciadas por el presidente Javier Milei.

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El dirigente aseguró que el sector no esperaban la medida, aunque remarcó: “Apuntamos a que las retenciones sean cero. Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible".

Para Pino, la reducción de las alícuotas “genera más producción y virtud para todo el país”.

Pese a la medida que tomó Milei, el titular de la Sociedad Rural le envió un mensaje a las autoridades nacionales: “Al Gobierno le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza. Falta mucha infraestructura, la mala infraestructura hace al costo argentino".

Y agregó: “No creemos que las medidas generen especulación. La sociedad está en una relación mucho mejor hoy con el campo; si hubo un problema, fueron los dirigentes. Hoy no se recibe tanta agresividad”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, difundió los datos oficiales de la campaña 2025/2026.

“La producción de los seis principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico de 163,2 millones de toneladas. Esto implicó un crecimiento de 21,25% en relación a la campaña anterior”, escribió el jefe de Hacienda en X.

De acuerdo a las cifras difundidas por la Secretaría de Agricultura, la última campaña finalizó de la siguiente forma:

La soja alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas.

alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas. El maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, alcanzando un récord para los últimos 20 años.

registró una producción de 70 millones de toneladas, alcanzando un récord para los últimos 20 años. El girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas.

marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas. El trigo tuvo una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica.

tuvo una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica. La cebada y el sorgo aportaron 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente.

Por otra parte, en diálogo con A24, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, anticipó que viene “una muy buena cosecha”.