Tras el masivo apagón en Buenos Aires, comenzó a restablecerse el servicio eléctrico

Un incendio provocado por la explosión de un transformador en una subestación de Edesur dejó a más de 70 mil usuarios sin luz en distintos barrios porteños. Bomberos y cuadrillas trabajaron durante horas para controlar la situación.

Hoy 09:35

Un masivo apagón afectó este jueves por la noche a distintos barrios de Buenos Aires luego de un incendio registrado en una subestación de la empresa Edesur, ubicada en la zona de Caballito.

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El hecho ocurrió en una central eléctrica situada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado, donde, según trascendió, explotó un transformador y se desató el fuego.

De acuerdo con un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), más de 70 mil usuarios llegaron a quedar sin suministro eléctrico, aunque con el correr de las horas la cifra descendió a 40.738 afectados.

Entre los barrios más perjudicados por el corte de luz se encontraban Caballito, La Paternal, Almagro y Villa Crespo, donde numerosos vecinos permanecieron sin servicio durante la noche.

En el lugar trabajaron al menos tres dotaciones de Bomberos Voluntarios para controlar las llamas, mientras que personal policial realizó cortes de tránsito preventivos en la zona. Según se informó, hasta el momento no se registraron vecinos heridos ni personas que hayan requerido asistencia médica a raíz del incidente.

Por su parte, una cuadrilla de Edesur se trasladó hasta la subestación afectada para iniciar las tareas técnicas correspondientes y avanzar con el restablecimiento gradual del servicio.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras se normaliza el suministro en los sectores afectados.