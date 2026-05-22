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EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:50

Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Sábado 23 de mayo: de 8:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini).

Lunes 25 de mayo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad de la Banda (comprendido entre Las Heras, Sáenz Peña, Guido Spano y Uriarte) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda).

Martes 26 de mayo: de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios Central Argentino y Ampliación Central Argentino de la ciudad de La Banda y de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Parque del Rio I de la ciudad Capital (entre las Mzas 8, 9, 10, 11, 12 y 13).

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