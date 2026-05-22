El ICE de Trump detuvo a la hermana de la presidenta de GAESA, el mayor conglomerado económico de Cuba

Se trata de Adys Lastres Morera, quien residía en los Estados Unidos desde 2023 aunque las autoridades señalan que no hay registros de solicitud de ciudadanía ni pasaporte.

Hoy 08:26

Las autoridades migratorias de los Estados Unidos anunciaron la detención de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta de GAESA, el mayor conglomerado económico de Cuba, durante las primeras horas del viernes en Miami. El operativo de detención quedó a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que luego justificó: "Su presencia en los Estados Unidos podría tener graves consecuencias para la política exterior de la nación".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conglomerado cubano fue sancionado económica y financieramente por la administración Trump mientras avanza la presión de Washington sobre la isla.

Fue el propio ICE el que comunicó la detención de la mujer cubana, ligada estrechamente a la presidenta de GAESA. "La presencia de Adys Lastres Morera en Estados Unidos podría tener graves consecuencias para la política exterior de nuestra nación, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha determinado que es deportable conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad", explica el comunicado oficial de la agencia migratoria.

"Permitir que Lastres Morera permanezca en el país enviaría un mensaje de que las redes vinculadas al régimen cubano podrían seguir accediendo a las instituciones financieras, educativas y sociales de Estados Unidos, lo cual no es el caso", amplía el parte oficial.

Y enfatiza: "Además, resulta incompatible con los esfuerzos actuales de EE. UU. por imponer sanciones y negar privilegios a las redes vinculadas a funcionarios cubanos que actúan en contra de los intereses estadounidenses".

La mujer había ingresado a los Estados Unidos como residente legal el 13 de enero de 2023, durante la administración de Joe Biden. Desde entonces permanecía en el país, aunque ahora las autoridades, luego de detenerla, señalan que no encotraron registros oficiales que indiquen que Lastres Morera haya solicitado la ciudadanía por naturalización o el pasaporte estadounidense.

Según la comunicación oficial, este miércoles el Departamento de Estado determinó que Lastres Morera podría ser deportada de los Estados Unidos de acuerdo a un apartado de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. En esa línea, ICE señala que "permitirle permanecer en EE. UU. y seguir beneficiándose del acceso a las instituciones financieras, educativas y sociales estadounidenses conlleva el riesgo de socavar los objetivos de la política exterior de este país hacia Cuba".

La detención llega en un pico de avance de Washington contra La Habana. Además de la denuncia impulsada por Donald Trump contra Raúl Castro por la muerte de cuatro personas por el derribo de un avión en 1996, las autoridades estadounidenses comenzaron a imponer sanciones económicas y financieras a allegados al regimen castrista y a empresas ligadas al gobierno.

Por caso, a inicios de mayo Estados Unidos colocó en una lista negra y bajo sanciones al más poderoso conglomerado de empresas en Cuba bajo control de los militares (GAESA), una corporación creada por el propio Raúl Castro, que también fue ministro de Industria, tiene bajo su control decenas de tiendas minoristas, desde alimentos y electrodomésticos hasta ropa, locales de alquiler de autos, financieras, agencias de viaje, importadoras y maneja la administración de hoteles.

Las raíces de GAESA se remontan a la década de 1980. Tras la caída de la URSS, Cuba perdió a su principal socio comercial. Las FFAA estaban en ruinas y tenían dificultades para pagar a sus tropas. Fidel permitió que los militares se hicieran cargo de sectores de la economía, como el turismo, en un intento por salvar al país. Actualmente las finanzas de la corporación son secretas y no aparecen en el presupuesto del gobierno, por lo que no está claro si el Estado recibe alguna de sus ganancias. Se ha señalado que cuenta con depósitos de hasta 16 mil millones de dólares.

Lo cierto es que GAESA hoy es más poderosa que nunca, pero la pobreza en la isla nunca ha sido peor. “El ejército ha sido el brazo más pragmático de la revolución, pero eso no significa que apoye la liberalización política”, explica Frank Mora, ex vice ministro de Defensa del gobierno de Barack Obama. “Es tanto una empresa económica como una institución militar. Por lo tanto, tienen menos incentivos para alterar el status quo, a menos que les resulte beneficioso”.

La familia Castro ha utilizado su autoridad sobre el conglomerado para mantener un control férreo sobre la economía. En 2011, poco después de asumir la presidencia, Raúl Castro puso a su yerno, el general Alberto Rodríguez López-Calleja, al frente de GAESA. Tras la muerte de ese militar fue designada una persona ajena a la familia: la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien fue sancionada por Washington este mismo mes. Ahora su hermana también lo fue, y se espera que sea deportada.