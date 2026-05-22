Huma Qureshi se reinventa con “Toxic” y una asesina que rompe esquemas

La actriz india atraviesa una nueva etapa en su carrera con proyectos que combinan ambición comercial y desafíos interpretativos, incluyendo un papel como asesina sordomuda.

Hoy 08:20

La actriz Huma Qureshi continúa consolidando su proyección internacional con una serie de proyectos que marcan un giro en su carrera. En el centro de esta nueva etapa aparece “Toxic”, una superproducción protagonizada por Yash y dirigida por Geethu Mohandas, donde interpreta a un personaje clave dentro de una historia cargada de ambición narrativa.

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Lejos de encasillarse, Qureshi apuesta a roles que desafían los límites tradicionales. En paralelo a “Toxic”, protagoniza y produce “Baby Do Die Do”, un thriller noir ambientado en el submundo criminal de Mumbai. Allí encarna a una asesina sordomuda, un papel que la obligó a aprender lenguaje de señas y a explorar nuevas formas de expresión actoral sin apoyarse en el diálogo convencional.

Este proyecto, que desarrolla junto a su hermano Saqib Saleem, refleja además una decisión estratégica: dejar de esperar oportunidades y empezar a generarlas. La actriz impulsa así contenidos propios que le permitan interpretar personajes complejos y alejados de los estereotipos habituales.

En esa línea, Qureshi también se mostró crítica con ciertos roles que la industria occidental suele ofrecer a actrices del sur asiático. Ha sido clara en su postura: rechaza interpretar figuras reducidas a clichés, como la mujer vulnerable que necesita ser rescatada, y apuesta en cambio por historias más auténticas y diversas.

Su versatilidad también se evidencia en la serie “Maharani”, donde interpreta a una mujer rural que llega al poder político, consolidando uno de los personajes más populares de la televisión india reciente.

Con presencia constante en festivales internacionales como el Festival de Cannes, Huma Qureshi reafirma su intención de construir una carrera global sin perder identidad. Entre grandes producciones y apuestas personales, la actriz se posiciona como una de las voces más interesantes de su generación, decidida a romper esquemas tanto dentro como fuera de la pantalla.