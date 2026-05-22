Preocupación por la salud del cocinero Christian Petersen

Según dieron a conocer en LAM, el reconocido chef ingresó al Hospital Alemán después de un brote psicótico.

Hoy 08:18

Christian Petersen volvió a ser internado a tan solo cuatro meses de haber recibido el alta médica tras la descompensación que sufrió mientras escalaba el Lanín en la Patagonia. La noticia fue confirmada en LAM (América TV) por Pilar Smith, quien aseguró: “Está internado en estos momentos. Ingresó ayer a la noche al Hospital Alemán acompañado por su esposa. Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado directamente al sector de psiquiatría”.

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“Aparentemente, llegó en el medio de un brote, con estas alucinaciones que nos marcan. Lograron estabilizarlo y aún no hay parte médico. En el día de mañana podrían llegar a darlo. Así que está internado en estos momentos”, agregó la periodista.

A lo que, sorprendido con la noticia, Ángel de Brito sumó: “Bueno, esperemos que se ponga bien y que se recupere. La otra vez fue el episodio también de cuando habían subido al volcán Lanín. En aquel momento había sido desmentido todo el episodio, pero era real lo que había pasado. No tiene por qué contarlo, eso es cierto, pero bueno, había muchos testigos de ese día. Habían hablado del Síndrome de la Montaña, pero eran otros los temas... Ojalá se ponga bien”.

Rápidamente, la noticia se posicionó como tendencia en redes sociales y gran cantidad de personas se mostraron preocupadas por el cuadro médico del chef, que aún es reservado. “¡Vamos, Christian!”; “Mucha tristeza. Ojalá se recupere pronto” y “Deseo que pueda superarlo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en Instagram.

Tras su última internación médica, Christian Petersen fue dado de alta el 6 de enero en el mismo Hospital Alemán, después de haber pasado casi un mes internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, del cual fue trasladado en medio de su tratamiento a la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel entonces las autoridades expresaron: “El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”. Luego de haber pasado un cuadro tan delicado de salud, tras una falla multiorgánica, el chef decidió enfocarse en su trabajo y brindar pocas declaraciones a la prensa, por lo que fueron limitados los detalles que se conocieron sobre lo ocurrido.