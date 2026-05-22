Soleado y fresco: el clima de Añatuya para hoy Viernes 22 de mayo de 2026

Hoy, los habitantes de Añatuya se despertaron bajo un cielo totalmente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con una temperatura actual de 5.6 °C, la sensación térmica es de 3.6 °C, lo que indica un inicio fresco del día.
A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 17.1 °C, proporcionando un clima muy agradable para los añatuyenses. El viento sopla desde el este-sureste a 9 km/h, lo que complementa el ambiente soleado.
Para mañana, el pronóstico continúa siendo optimista, con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre los 5.5 °C de mínima y los 17.7 °C de máxima. Este clima propicio también invitará a los habitantes a salir y disfrutar del fin de semana.
El domingo, las condiciones no cambiarán significativamente, ya que se prevé otro día despejado con mínimas de 6.6 °C y máximas que podrían alcanzar los 19.6 °C. Este patrón de buen tiempo es ideal para actividades familiares y recreativas.
En resumen, el clima en Añatuya para hoy, viernes 22 de mayo de 2026, se caracteriza por un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 5.6 °C y 17.1 °C. La alta humedad del 94% y un viento suave de 9 km/h completan el panorama de un día perfecto para disfrutar al aire libre.