"Caputo reconoció en una reunión privada que ya no hay margen para ajustes"

Así lo informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:23

Osvaldo Granados reveló en su columna para Radio Panorama que el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió en una reunión privada con banqueros que “ya no hay margen para ajustes”, dando por finalizada la etapa de recortes en el actual programa económico.

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Según Granados, el funcionario habría señalado que “ya se recortó todo y ahora hay que empezar a crecer”, en un contexto donde el foco comienza a desplazarse hacia la reactivación. En ese sentido, remarcó la necesidad de que regrese el crédito al sistema, en una economía donde “faltan pesos pero sobran dólares”.

El análisis también expone un escenario dual: mientras la política atraviesa tensiones, conflictos internos y fuerte confrontación en redes sociales —con episodios que incluso generan dudas sobre la veracidad de ciertos contenidos vinculados al presidente Javier Milei—, la economía muestra indicadores positivos.

Entre ellos, Granados destacó un récord absoluto de exportaciones en un mes, junto con medidas recientes anunciadas por el Gobierno como la reducción de retenciones al trigo y la cebada, y una baja progresiva para la soja. También mencionó alivios fiscales para sectores como el automotor y el petroquímico.

A esto se suma la mirada del economista Roberto Cachanosky, quien, pese a ser crítico de la gestión, reconoció que 14 de 15 sectores de la economía registraron repuntes en marzo. Según su análisis, este crecimiento presenta características diferentes a etapas anteriores, donde el impulso estaba concentrado principalmente en el agro y la minería.

No obstante, persisten desafíos, especialmente en el comercio, donde el desempeño continúa atado a la evolución del salario y el consumo.