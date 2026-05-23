Buscan desesperadamente a Kiti: piden ayuda para encontrar a un gato que se perdió en el barrio Centenario

El animal tiene siete meses, se perdió el pasado 21 de mayo y sus dueños solicitan la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo. Advirtieron que es arisco con personas desconocidas y que suele esconderse.

Hoy 11:44

Una familia del barrio Centenario atraviesa momentos de preocupación tras la desaparición de Kiti, un gato macho de siete meses que se encuentra perdido desde el pasado 21 de mayo, cuando salió de su hogar después del mediodía y no regresó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicaron sus dueños, el animal fue visto por última vez en la zona de Magallanes y Colón, por lo que solicitaron a los vecinos que revisen patios, fondos de viviendas, garajes y otros lugares donde podría haberse refugiado.

Kiti es un gato de pelaje atigrado y contextura delgada. Sus propietarios explicaron que es arisco con personas que no conoce, por lo que probablemente no se deje agarrar fácilmente si alguien lo encuentra.

La búsqueda se intensificó durante los últimos días y la familia apeló a la solidaridad de la comunidad para obtener cualquier dato que permita localizarlo.

Quienes tengan información sobre su paradero o crean haberlo visto pueden comunicarse a los teléfonos 3855138693, 3854174979 o 3855952128.