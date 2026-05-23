River y Belgrano chocan en una final imperdible buscando gritar campeón en el Torneo Apertura

El Millonario y el Pirata se enfrentarán este domingo desde las 15.30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba en un duelo cargado de morbo e historia.

Hoy 08:16

River y Belgrano se enfrentarán este domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por la gran final del Torneo Apertura. El encuentro definirá al primer campeón del 2026 y será dirigido por Yael Falcón Pérez, con Leandro Rey Hilfer a cargo del VAR.

El Millonario buscará volver a levantar un título después de dos años, mientras que el Pirata intentará conseguir la primera consagración de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

River llega a la definición tras un semestre cargado de cambios y emociones. El equipo comenzó el torneo bajo la conducción de Marcelo Gallardo, pero una crisis futbolística derivó en el final de su segundo ciclo. Luego asumió Eduardo Coudet, quien logró acomodar al plantel y clasificarlo segundo en la Zona B con 29 puntos.

En los playoffs, el Millonario debió sufrir más de la cuenta. En octavos estuvo muy cerca de quedar eliminado ante San Lorenzo, pero un gol agónico de Juan Fernando Quintero forzó los penales, donde Santiago Beltrán fue figura. Luego superó a Gimnasia en cuartos y a Rosario Central en semifinales para volver a disputar una final.

El gran problema para Coudet estará en el estado físico del plantel. Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Viña quedaron descartados por lesión, mientras que Aníbal Moreno también está complicado y parece difícil que pueda estar desde el inicio. Ante este panorama, el DT apostaría por los juveniles Joaquín Freitas y Lucas Silva.

Belgrano, por su parte, finalizó quinto en la Zona B con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Aunque cerró la fase regular con algunas dudas, el equipo de Ricardo Zielinski se revitalizó en los mano a mano.

El Pirata eliminó a Talleres en un clásico caliente por octavos, luego superó a Unión en cuartos y se metió en la final tras vencer por penales a Argentinos Juniors, luego de empatar el partido en el último suspiro y estar abajo durante toda la tanda.

Para Belgrano también será una cita histórica. De la mano de Zielinski, el mismo entrenador que consiguió el recordado ascenso frente a River en 2011, el club cordobés buscará su primer título en Primera División.

El Pirata llega más descansado que River, ya que no tuvo actividad entresemana. Sin embargo, el desgaste de los 120 minutos ante Argentinos dejó secuelas y la gran duda pasa por Lisandro López, quien sufrió una fuerte contractura y quiere estar en la final, aunque no llegaría en plenitud.

Ambos equipos ya se enfrentaron en este campeonato. Fue el 5 de abril, por la fecha 13 de la fase regular, cuando River goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental, con doblete de Tomás Galván y un tanto de Facundo Colidio.

Posible formación de River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Probable formación de Belgrano

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido

Hora: 15.30

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Mario Alberto Kempes