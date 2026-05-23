El Mallorca de Demichelis descendió en España pese a la goleada ante Real Oviedo

El equipo dirigido por el entrenador argentino quedó 18° en la tabla y a pesar del triunfo bajó de categoría por resultados ajenos.

Hoy 20:55

El Mallorca de Martín Demichelis cerró la temporada con una victoria contundente, pero no pudo evitar el descenso en la última fecha de La Liga. El conjunto balear venció 3-0 a Real Oviedo como local, aunque los resultados en otros estadios terminaron condenándolo a la Segunda División.

El equipo dirigido por el entrenador argentino llegaba a la jornada final obligado a ganar y a esperar una combinación favorable para sostener la categoría. En cancha cumplió con su parte, dominó el partido y se impuso con autoridad ante un rival que ya estaba descendido desde fechas anteriores.

Durante buena parte de la tarde, Mallorca mantuvo viva la ilusión de quedarse en Primera. Sin embargo, las noticias que llegaban desde otros partidos fueron apagando las esperanzas del equipo bermellón.

El triunfo de Betis ante Levante y el empate entre Girona y Elche resultaron decisivos en la definición por la permanencia. Mallorca necesitaba una victoria del conjunto catalán para seguir con chances, pero la igualdad terminó dejándolo sin margen.

De esta manera, el equipo de Demichelis finalizó en el 18° puesto, con 42 puntos, y perdió la categoría por los resultados entre los clubes involucrados en la lucha por la permanencia.

Mallorca acompañará a Real Oviedo y al otro equipo descendido a la Segunda División del fútbol español, en un cierre doloroso para un ciclo que terminó con una goleada, pero sin el objetivo principal de mantener la categoría.