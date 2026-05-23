Cristina Kirchner se reunió con Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión del Congreso

El encuentro se realizó en el domicilio donde la expresidenta cumple su condena y fue difundido en redes sociales.

Hoy 23:09

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este sábado al fotógrafo Pablo Grillo en el domicilio donde cumple su condena, en un encuentro que rápidamente tuvo repercusión en redes sociales y en distintos sectores políticos.

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La imagen fue difundida por el intendente de Lanús, Julián Álvarez, quien compartió una fotografía en la que se ve a Cristina junto a Grillo y su padre, Fabián. “Nuestra tarde milagrosa. Cristina con Pablo. Pablo con Cristina. Dios tiene buenos planes”, escribió el dirigente en su cuenta de Instagram.

La visita se dio en el marco de la actividad “Lanús con Cristina”, realizada frente a la vivienda de la exmandataria, donde hubo exposición de fotografías, intervenciones artísticas y un camarazo organizado por militantes y reporteros gráficos.

Durante la jornada, Pablo Grillo tomó la palabra y dejó un mensaje cargado de contenido político. “Hay que seguir resistiendo, es nuestro país y no lo podemos dejar caer”, expresó frente a los presentes.

El fotógrafo continúa recuperándose luego de haber resultado gravemente herido durante la represión de la marcha de jubilados frente al Congreso, ocurrida el 12 de marzo de 2025. Aquel día, una cápsula de gas lacrimógeno impactó en su cabeza y lo dejó en estado crítico.

Tras permanecer internado durante varios meses y atravesar múltiples intervenciones quirúrgicas, Grillo recibió el alta médica y comenzó lentamente a retomar sus actividades públicas, aunque todavía presenta secuelas producto de las heridas sufridas.

En paralelo, la causa judicial por el ataque avanzó semanas atrás cuando la jueza María Servini elevó a juicio oral el tramo de la investigación contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de haber efectuado el disparo que hirió al fotógrafo.

La querella sostiene que el efectivo actuó de manera antirreglamentaria durante el operativo de seguridad desplegado frente al Congreso y pidió que sea juzgado por tentativa de homicidio agravado y abuso de armas agravado.