Nasire Best, el joven abatido tras abrir fuego a metros de la Casa Blanca, tenía antecedentes psiquiátricos

El atacante de 21 años había disparado con un arma contra uno de los puestos de seguridad y terminó siendo baleado por el servicio secreto. Best ya había tenido episodios previos con el Servicio Secreto en cercanías de la Casa Blanca.

Hoy 07:06

El joven que disparó con un arma de fuego contra un puesto de seguridad de la Casa Blanca murió tras ser baleado por los agentes que respondieron a la agresión, según informó el sábado el Servicio Secreto de Estados Unidos. A las pocas horas, medios estadounidenses confirmaban la identidad del abatido. Se trata de Nasire Best, quien contaba con antecedentes psiquiátricos: ya había tenido episodios previos con el Servicio Secreto en cercanías de la Casa Blanca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Cadena CNN informó que en junio del año pasado, Best había protagonizado un incidente al bloquear uno de los carriles de acceso a la Casa Blanca y resultó detenido y derivado al Psychiatric Institute de Washington para una evaluación de salud mental.

Luego, un mes más tarde, en julio, una fuente policial confirmó que fue detenido nuevamente. Esta vez por querer ingresar de prepo a uno de los complejos de la residencia presidencial.

En sus sitios en las redes, Best, originario del estado de Maryland, próximo a Washington, se autoproclamaba como "Dios" y también con que él era el verdadero Osama bin Laden.

Los primeros reportes indicaron que Best, a pocos metros de la Casa Blanca, sacó un arma de una bolsa y empezó a disparar decenas de tiros. Oficialmente, confirman que el servicio secreto respondió el ataque y terminó mal hiriendo al atacante, que fue derivado al centro de salud George Washington.

Un par de horas más tarde, confirmaron su deceso. Un funcionario afirmó que el hombre abatido sufría trastornos emocionales y que ya se le había dictado una "orden de alejamiento" de la Casa Blanca.

La Agencia AP informó que había evidencia del tiroteo en una vereda justo afuera del complejo de la Casa Blanca, donde la cinta amarilla de la escena del crimen se extendía por el pavimento y agentes del Servicio Secreto colocaron decenas de marcadores naranjas de evidencia en el suelo. Fueron varias marcas, según informaron.

También se observó material médico, incluyendo lo que parecían ser guantes quirúrgicos morados y kits típicamente utilizados por personal médico de emergencia.

El ataque ocurrido este sábado, es el tercer incidente de disparos en las inmediaciones del presidente estadounidense Donald Trump en el último mes. El primero tuvo lugar en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril y cerca del Monumento a Washington a principios de mayo.

Qué dijo el Servicio Secreto

El Servicio Secreto indicó en un comunicado preliminar publicado en X, que la persona en el área de la Calle 17 y Pennsylvania Avenue “sacó un arma de su bolsa" poco después de las 6 p.m. - hora local - y comenzó a disparar.

Según el Servicio Secreto, los agentes respondieron con disparos e hirieron al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió.

A su vez, un transeúnte resultó herido de bala también en los eventos del sábado, pero un agente policial dijo que no estaba claro si esa persona fue alcanzada por los disparos del sospechoso o por los de los propios agentes.

El Servicio Secreto indicó que ninguno de sus agentes resultó herido y que Trump, que estaba dentro de la Casa Blanca en ese momento, no se vio “afectado”.

Los disparos de este sábado se producen casi un mes después de lo que las autoridades policiales dijeron que fue un intento de asesinato del presidente el 25 de abril mientras asistía a la Cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington.

Cole Tomas Allen, de California, se declaró inocente de los cargos de que intentó matar a Trump y permanece bajo custodia federal.