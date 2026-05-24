“Tentativa de homicidio”: piden cambio de calificativa para joven detenido tras salvaje pelea a la salida de un boliche

El violento episodio se registró días atrás en la ciudad de Bandera. El detenido tiene 31 años y su situación podría complicarse ante la Justicia.

Hoy 07:35

El eje de la causa judicial por la brutal agresión ocurrida a la salida de un boliche en Bandera, departamento Belgrano, comenzó a desplazarse desde una simple imputación por lesiones hacia un escenario mucho más grave: la querella pedirá formalmente que el hecho sea recalificado como tentativa de homicidio, al considerar que la violencia ejercida contra la víctima pudo haber terminado en una tragedia.

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El acusado es Hernán Baleani, de 31 años, con residencia en Bandera, mientras que la víctima fue identificada como Brian González, de 28, oriundo de Reconquista, provincia de Santa Fe.

Según trascendió, el ataque ocurrió durante la madrugada, cuando ambos se encontraban en inmediaciones de un local bailable de la ciudad de Bandera.

De acuerdo con el relato de allegados y los primeros testimonios incorporados a la investigación, González habría sido atacado sin que existiera un conflicto previo de consideración. "No hubo un motivo real que originara semejante violencia", sostuvo el abogado querellante, Dr. Matías García, quien anticipó que solicitará ante la Justicia el cambio de calificativa legal. Este pedido se concretaría el próximo martes en sede judicial de Añatuya.

La víctima sufrió una severa lesión en uno de sus hombros, el cual terminó dislocado, además de múltiples golpes en el rostro y hematomas en la zona nasal. Sin embargo, el punto central sobre el que insiste la querella es el golpe final- una patada- recibido cuando González ya se encontraba indefenso en el suelo. "Ese golpe fue letal. Podría haberlo matado", afirmó el letrado, al referirse a la agresión que quedó bajo análisis de la Fiscalía.

Precisamente, para la representación de la víctima, el ataque no puede encuadrarse únicamente como lesiones, ya que la mecánica del hecho demostraría una clara intención homicida o, al menos, un desprecio absoluto por la vida de la víctima. Tras el episodio, González decidió abandonar Bandera por temor pero el próximo martes deberá presentarse ante el Ministerio Público Fiscal de Añatuya para someterse a pericias médicas.