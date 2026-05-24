La Banda se despide del frío: temperaturas agradables para hoy Domingo 24 de mayo de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas que irán en aumento. El pronóstico para los próximos días sugiere condiciones similares.

Hoy 08:11

En la mañana de hoy, los bandeños se despiertan con un clima parcialmente nublado y una temperatura de 9 °C, aunque la sensación térmica es de 7.6 °C. La humedad se mantiene en un 76%, lo que puede generar un ambiente algo fresco al inicio del día.

Sin embargo, se espera que el sol haga su aparición, ya que el pronóstico indica que el día se tornará soleado a medida que avancen las horas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7.1 °C y una máxima de 20.5 °C, brindando un clima ideal para actividades al aire libre.

El viento sopla a una velocidad de 9 km/h desde el noreste, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco, pero no impedirá que los bandeños disfruten de un día agradable. Es importante recordar que, aunque el día comienza fresco, las temperaturas irán en aumento durante la jornada.

Para el lunes 25 de mayo, se anticipa un día igualmente soleado, con mínimas de 9.3 °C y máximas alcanzando los 21.2 °C. Los bandeños podrán disfrutar de temperaturas agradables que continuarán favoreciendo el esparcimiento y las actividades al aire libre.

Ya para el martes 26 de mayo, el pronóstico sigue siendo optimista, con un clima soleado y temperaturas que variarán entre 10.1 °C de mínima y 22 °C de máxima. Estos días soleados son perfectos para disfrutar de un buen mate y actividades familiares en la ciudad.