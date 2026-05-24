Búsqueda internacional por una joven argentina desaparecida en Chile: no hay rastros desde hace cuatro días

Se trata de Lourdes Rosario Brizuela, de 23 años, vista por última vez en la ciudad de Pichilemu. Su familia denunció la desaparición y se activó un operativo de búsqueda entre Argentina y Chile.

Hoy 16:31

Una joven argentina de 23 años es intensamente buscada tras desaparecer hace cuatro días en Chile, lo que motivó un operativo de búsqueda internacional y la intervención de organizaciones de asistencia.

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La mujer fue identificada como Lourdes Rosario Brizuela, cuyo último contacto se registró el 20 de mayo en la ciudad de Pichilemu, en la Región de O’Higgins. Desde entonces, no se volvió a tener novedades sobre su paradero.

El caso generó alarma en su entorno familiar y fue difundido por la Fundación Volviendo a Casa, que colabora en la búsqueda de personas desaparecidas. Según informaron, la joven había viajado desde Salta a Chile en diciembre pasado y residía en la zona de Punta de Lobos, en las afueras de Pichilemu.

La denuncia fue radicada por su madre, quien relató que días antes de la desaparición la joven le había enviado mensajes por WhatsApp en los que manifestaba temor porque “personas la estaban siguiendo” y expresaba preocupación por su seguridad.

Desde ese momento, la joven dejó de responder llamados y mensajes, lo que activó una búsqueda urgente tanto en Chile como en Argentina, con la difusión de sus datos y características físicas.

De acuerdo con la información aportada, Brizuela mide aproximadamente 1,60 metro, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño claro ondulado hasta los hombros y ojos marrón claro. Además, presenta una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho.

Entre sus señas particulares también se detallaron tatuajes distintivos: una luna y dos astronautas en la pierna izquierda, además de un símbolo en la nuca.

La familia de la joven pidió máxima difusión del caso y expresó su preocupación por su integridad física y psicológica, mientras continúan las tareas de búsqueda.

Cualquier información puede ser comunicada de forma urgente al +54 9 387 457-0296 o al servicio de emergencias 911.