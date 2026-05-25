La enigmática frase que dejó Passarella en su saludo por los 125 años de River

El ex presidente del club reapareció y dejó una advertencia que despertó todo tipo de especulaciones.

Hoy 21:41

Daniel Alberto Passarella reapareció públicamente este lunes con un mensaje por el 125° aniversario de River Plate y dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas: “Dentro de poco van a entender muchas cosas”.

El histórico ex defensor y ex presidente del club utilizó sus redes sociales para saludar al “Millonario” en una fecha especial, ya que este 25 de mayo también coincidió con su cumpleaños número 73.

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“Es un día muy especial para mí. No solo por la Revolución, sino también por el aniversario de River Plate y mi cumpleaños número 73”, expresó el ex capitán campeón del mundo en el video que publicó.

Sin embargo, el tramo final de su mensaje fue el que más llamó la atención. El “Kaiser” agradeció a las personas que lo acompañaron y dejó una frase enigmática que abrió múltiples interpretaciones: “Dentro de poco van a entender muchas cosas”.

La reaparición pública de Passarella se dio en un contexto sensible para River, luego de la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura, un golpe deportivo que provocó fuertes repercusiones en el mundo “millonario”.

El ex futbolista es una de las máximas figuras de la historia del club por su trayectoria dentro de la cancha, aunque su etapa como dirigente quedó marcada por el descenso de River en 2011, ocurrido durante su presidencia.

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Ahora, sus declaraciones volvieron a instalar interrogantes entre los hinchas sobre una posible explicación pública o algún anuncio vinculado con aquellos años que marcaron a la institución de Núñez.