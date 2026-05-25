“Los tiempos malos pasan”, el emotivo mensaje de Gustavo Costas tras irse de Racing

El exentrenador de la Academia se despidió de los hinchas con una sentida publicación en redes sociales luego de su polémica salida del club.

Hoy 21:55

Gustavo Costas rompió el silencio tras su salida de Racing y publicó un emotivo mensaje dedicado a los hinchas, aunque evitó hacer referencias a la dirigencia encabezada por Diego Milito.

El exentrenador dejó de ser el DT de la “Academia” luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, en una decisión tomada por la conducción del club que generó fuerte repercusión entre los simpatizantes.

“A toda mi gente Racinguista: Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño de siempre, el respeto y por estar en cada momento. Los tiempos malos pasan, pero el amor de la gente es algo que nunca se olvida. Eso es lo más valioso que deja el fútbol”, expresó Costas en sus redes sociales.

Más adelante, el entrenador recordó especialmente a los trabajadores del club y volvió a omitir cualquier referencia a los dirigentes.

“También quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre”, escribió.

Y concluyó: “La familia lo es todo: la que está en casa y también la que uno encuentra en la cancha y en la tribuna. Todos juntos hemos logrado llevar a Racing a lo más alto y eso siempre quedará en mi corazón”.

La salida de Costas provocó un fuerte impacto entre los hinchas de Racing, no solo por tratarse de un referente histórico del club, sino también por los títulos internacionales obtenidos durante su ciclo, entre ellos la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Los candidatos para reemplazar a Costas

Tras la salida del entrenador, la dirigencia de Racing comenzó la búsqueda de un reemplazante y ya aparecen varios nombres sobre la mesa.

El principal apuntado sería Hernán Crespo, actualmente sin club y con consenso dentro del departamento de fútbol encabezado por Sebastián Saja. Su experiencia internacional y disponibilidad inmediata lo posicionan como el favorito.

También aparecen otras alternativas como Nicolás Diez, actual DT de Argentinos Juniors, y Guillermo Barros Schelotto, hoy en Vélez y un viejo anhelo de Diego Milito para conducir al equipo.

Desde la dirigencia dejaron trascender que el aspecto económico será clave en la elección, ya que el club apunta a mantener cautela financiera y priorizar la inversión en el predio de entrenamiento que se construye en Ezeiza.