Termas de Río Hondo se prepara para un clima fresco: pronóstico para hoy Miércoles 27 de mayo de 2026

Los termenses experimentan un clima fresco con temperaturas que rondan los 5.3 °C. Se espera un leve ascenso en las temperaturas durante los próximos días.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, el clima actual se presenta parcialmente nublado con temperaturas que alcanzan los 5.3 °C, aunque la sensación térmica es aún más baja, llegando a los 3.5 °C. Los termenses sienten el frío matutino con una humedad del 93% y un viento leve del noreste a 7.9 km/h.

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Para hoy, se espera que las temperaturas aumenten a lo largo del día, alcanzando una máxima de 22 °C. La condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con un cielo parcialmente nublado que permitirá que el sol brille en algunos momentos.

En los próximos días, el clima en la región se mantendrá fresco. El pronóstico para mañana indica una mínima de 13 °C y una máxima de 21 °C, también bajo condiciones parcialmente nubladas. Esto sugiere que el frío persistirá, pero sin lluvias inminentes.

Sin embargo, el viernes, los termenses deben prepararse para un cambio en las condiciones climáticas, ya que se anticipan lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16.9 °C y una máxima de 20.3 °C, lo que marcará un descenso en las temperaturas máximas.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy, Miércoles 27 de mayo de 2026, se presenta con una mínima de 10.3 °C y una máxima de 22 °C, mientras que en los próximos días, se prevé que las temperaturas oscilen entre 13 °C y 21 °C, con lluvias moderadas esperadas para el viernes.