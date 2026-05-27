Temperaturas frescas y lluvias a la vista para los bandeños en este Miércoles 27 de mayo de 2026

Los bandeños disfrutan de un día parcialmente nublado con temperaturas frescas, pero se anticipan lluvias moderadas en los próximos días.
En La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta parcialmente nublado en este Miércoles 27 de mayo de 2026, con temperaturas que rondan los 6.4 °C. La sensación térmica se siente un poco más baja, alcanzando los 4.5 °C, lo que genera un ambiente fresco para los bandeños.
A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23.6 °C, ofreciendo un ligero alivio del frío matutino. Sin embargo, la humedad se mantiene alta, con un 93%, lo que puede hacer que el aire se sienta más pesado.
El viento sopla a 9.4 km/h desde el noreste, lo que añade un toque de frescura al ambiente. Este tipo de condiciones pueden ser ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque es recomendable estar atentos a los cambios en el clima.
Para el jueves 28 de mayo, se anticipan lluvias moderadas a intervalos, con una mínima de 14.3 °C y una máxima de 21.5 °C. Los bandeños deberán prepararse para un clima más inestable, ya que las precipitaciones podrían afectar las actividades diarias.
El viernes 29 de mayo también se prevé lluvia moderada a intervalos, con mínimas de 16.9 °C y máximas de 19.8 °C. Este patrón de clima sugiere que los bandeños deberán estar listos para días más húmedos y frescos a medida que avanza la semana.