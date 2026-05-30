Agustín Rossi podría dejar Flamengo y dar el salto al fútbol europeo

El arquero argentino despertó interés en un club del Viejo Continente que ya inició contactos para evaluar una posible incorporación.

Hoy 06:01

El futuro de Agustín Rossi podría volver a cambiar de rumbo. El arquero argentino, una de las figuras de Flamengo, aparece en el radar de Besiktas, que ya comenzó las primeras gestiones para analizar una eventual transferencia de cara a la próxima temporada.

Según trascendió, el conjunto turco tomó la delantera en la carrera por el exguardameta de Boca Juniors y es, por el momento, el principal candidato para quedarse con sus servicios. Sin embargo, cualquier negociación estará condicionada por el vínculo que une al futbolista con el club brasileño, vigente hasta diciembre de 2027.

Rossi llegó a Flamengo a mediados de 2023 luego de una controvertida salida del conjunto xeneize. Tras un breve paso a préstamo por Al Nassr de Arabia Saudita, el arquero aterrizó en Río de Janeiro en condición de libre, gracias a un precontrato firmado previamente con el "Mengão".

Desde entonces, su crecimiento fue constante hasta convertirse en una pieza clave del equipo. Incluso, pocos meses después de su llegada, logró escribir una página histórica en el club carioca.

El arquero argentino alcanzó un récord de 1.134 minutos consecutivos sin recibir goles, convirtiéndose en el guardameta con la racha de imbatibilidad más extensa de la historia de Flamengo. De esta manera, superó la marca de Antônio Luiz Cantarele, que había permanecido 959 minutos sin conceder tantos entre 1978 y 1979.

La impresionante seguidilla de Rossi se extendió entre diciembre de 2023 y abril de 2024, consolidándolo como uno de los futbolistas más importantes del plantel.

Actualmente acumula más de 170 partidos con la camiseta rojinegra y mantiene una cotización cercana a los 10 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones del sitio especializado Transfermarkt.

Por ese motivo, la operación no se presenta sencilla para Besiktas. Hasta el momento no existe una oferta formal presentada ante Flamengo, aunque el interés es concreto y las conversaciones iniciales ya comenzaron.

Mientras tanto, Rossi continúa enfocado en su presente en Brasil, aunque la posibilidad de desembarcar en Europa aparece cada vez más fuerte en el horizonte.