La Banda se prepara para un fin de semana lluvioso: pronóstico para hoy Sábado 30 de mayo de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se enfrenta a un fin de semana marcado por la inestabilidad climática. Las lluvias estarán presentes, afectando las actividades al aire libre de los bandeños.
Hoy, en La Banda, el clima se presenta como parcialmente nublado con una temperatura actual de 16.7 °C, lo que resulta en condiciones frescas y húmedas para los bandeños. La sensación térmica acompaña este registro, manteniéndose en 16.7 °C, mientras que la humedad alcanza un 88%, lo que genera una atmósfera bastante densa.
Para el día de hoy, se anticipa lluvia moderada a intervalos, lo que podría complicar el desarrollo de actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 16.6 °C de mínima y los 20.2 °C de máxima, ofreciendo un clima fresco y variable.
El pronóstico para mañana también indica lluvia moderada a intervalos, con mínimas que llegarán a los 17.7 °C y máximas de 22.2 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un día similar al de hoy, con la posibilidad de precipitaciones.
El lunes 1 de junio no será la excepción, ya que se prevé que continúen las lluvias moderadas a intervalos, elevando ligeramente la mínima a 18.1 °C y la máxima a 22.9 °C. Esto ratifica la tendencia de un inicio de semana marcado por la inestabilidad.
En resumen, los bandeños deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que hoy, Sábado 30 de mayo de 2026, se esperan lluvias moderadas con temperaturas que irán de 16.6 °C a 20.2 °C, y la misma situación se repetirá durante los próximos días. Manténganse informados y preparados para las lluvias que se avecinan.