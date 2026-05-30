La Banda se prepara para un fin de semana lluvioso: pronóstico para hoy Sábado 30 de mayo de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se enfrenta a un fin de semana marcado por la inestabilidad climática. Las lluvias estarán presentes, afectando las actividades al aire libre de los bandeños.

Hoy 08:12

Hoy, en La Banda, el clima se presenta como parcialmente nublado con una temperatura actual de 16.7 °C, lo que resulta en condiciones frescas y húmedas para los bandeños. La sensación térmica acompaña este registro, manteniéndose en 16.7 °C, mientras que la humedad alcanza un 88%, lo que genera una atmósfera bastante densa.

Para el día de hoy, se anticipa lluvia moderada a intervalos, lo que podría complicar el desarrollo de actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 16.6 °C de mínima y los 20.2 °C de máxima, ofreciendo un clima fresco y variable.

El pronóstico para mañana también indica lluvia moderada a intervalos, con mínimas que llegarán a los 17.7 °C y máximas de 22.2 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un día similar al de hoy, con la posibilidad de precipitaciones.

El lunes 1 de junio no será la excepción, ya que se prevé que continúen las lluvias moderadas a intervalos, elevando ligeramente la mínima a 18.1 °C y la máxima a 22.9 °C. Esto ratifica la tendencia de un inicio de semana marcado por la inestabilidad.

En resumen, los bandeños deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que hoy, Sábado 30 de mayo de 2026, se esperan lluvias moderadas con temperaturas que irán de 16.6 °C a 20.2 °C, y la misma situación se repetirá durante los próximos días. Manténganse informados y preparados para las lluvias que se avecinan.