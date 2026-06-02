Scaloni paró el primer equipo en Kansas y dio pistas para el amistoso ante Honduras

La Selección Argentina realizó su primera práctica formal en Estados Unidos y el entrenador ensayó una formación con varias ausencias por lesión.

Hoy 16:06

La Selección Argentina comenzó a trabajar con intensidad en Kansas City y Lionel Scaloni ya dio las primeras señales de cara a los amistosos previos al Mundial 2026.

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En la primera práctica táctica realizada en el complejo Compass Minerals National Performance Center, el entrenador dispuso un ensayo futbolístico que permitió observar un posible equipo para enfrentar a Honduras, aunque condicionado por las numerosas bajas que todavía arrastra el plantel.

La principal novedad fue la inclusión de Nicolás Capaldo entre los titulares, en una formación que no contó con varios referentes habituales debido a distintas molestias físicas.

El primer once que probó Scaloni

Tras una jornada que comenzó con trabajos físicos en el gimnasio y ejercicios de velocidad, coordinación y técnica en el campo de juego, el cuerpo técnico organizó un ensayo táctico que incluyó movimientos mecanizados y un partido informal de 40 minutos.

En ese trabajo, Scaloni alineó a:

Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Si bien la formación no representa necesariamente el equipo que debutará en el Mundial, sí ofrece indicios sobre las alternativas que maneja el entrenador para los amistosos frente a Honduras e Islandia.

La sorpresa de Capaldo

La aparición de Nicolás Capaldo fue uno de los aspectos más llamativos de la práctica.

El mediocampista del Hamburgo no integra la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial, pero forma parte del grupo de futbolistas adicionales que acompañan al plantel durante la preparación.

Su situación cobra especial relevancia porque, junto con Agustín Giay, aparece como una de las principales alternativas en caso de que Gonzalo Montiel no logre recuperarse a tiempo de su lesión muscular.

Los lesionados que no hicieron fútbol

La práctica también dejó en evidencia que el cuerpo técnico continúa manejando con cautela la situación física de varios jugadores importantes.

Lionel Messi continúa recuperándose de una sobrecarga muscular en el posterior de la pierna izquierda y sería preservado tanto frente a Honduras como ante Islandia.

Por su parte, Emiliano Martínez sigue trabajando tras sufrir una pequeña fractura en un dedo de la mano durante la final de la Europa League. Aunque evoluciona favorablemente, todavía no participa con normalidad en las tareas específicas de arquero.

Otro de los que no realizó fútbol fue Cristian Romero, quien ya recibió el alta médica tras la lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha, aunque el cuerpo técnico decidió no exigirlo por precaución.

También bajaron las cargas Leandro Paredes, debido a una sobrecarga muscular, y Nicolás González, quien continúa recuperándose de un desgarro sufrido durante su etapa en Atlético de Madrid.

La preocupación por Montiel

El caso que más atención genera es el de Gonzalo Montiel.

El lateral derecho fue diagnosticado con un desgarro de grado 2 en el cuádriceps y su presencia en el debut mundialista todavía no está garantizada.

En caso de no llegar en condiciones, Scaloni podría recurrir a Capaldo o a Giay para ocupar su lugar dentro de la lista definitiva.

Mientras tanto, Nahuel Molina continúa evolucionando de un desgarro leve y todo indica que llegará con lo justo al comienzo de la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva para el Mundial

Argentina afrontará el próximo sábado su primer amistoso preparatorio frente a Honduras y luego se medirá con Islandia antes de enfocarse plenamente en el debut mundialista.

Con varias figuras recuperándose y un plantel que todavía busca su mejor forma física, Scaloni comenzó a delinear las primeras pruebas futbolísticas en Kansas, a la espera de contar con todos sus jugadores disponibles para el estreno ante Argelia el próximo 16 de junio.