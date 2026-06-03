Scaloni probó un once para enfrentar a Honduras en el segundo entrenamiento de la Selección en Kansas

El equipo argentino completó una nueva práctica en el predio del Sporting Kansas City. Gerónimo Rulli ocupó el arco y el cuerpo técnico busca darle ritmo al plantel antes del debut en el Mundial 2026.

Hoy 08:27

La Selección argentina completó su segunda jornada consecutiva de entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, predio utilizado habitualmente por el Sporting Kansas City de la MLS.

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En la práctica, Lionel Scaloni dispuso trabajos tácticos y un ensayo formal de fútbol, donde comenzó a delinear un primer equipo tentativo para el amistoso del próximo sábado ante Honduras, que se jugará en el Kyle Field de Texas.

Según trascendió, el entrenador apostó por una formación mixta, integrada por habituales titulares y futbolistas que aparecen como alternativas de recambio dentro del seleccionado.

En el arco, ante la preservación de Emiliano “Dibu” Martínez por una lesión en la mano izquierda, estuvo Gerónimo Rulli, quien asoma como el segundo arquero del plantel y podría sumar minutos en el primer amistoso de preparación.

La línea defensiva estuvo compuesta por Nicolás Capaldo, quien podría meterse en la lista debido a las lesiones musculares de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina; Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez como centrales; y Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo.

El probable 11 inicial de Scaloni

En la mitad de la cancha, Scaloni probó con un tridente conocido: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con la intención de aceitar los circuitos de juego pensando en el debut mundialista.

En ataque, el ensayo tuvo una fisonomía renovada por las ausencias de Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes arrastran molestias físicas. Los extremos fueron Giuliano Simeone y Thiago Almada, mientras que Lautaro Martínez ocupó el lugar de referencia de área.

La buena noticia para el cuerpo técnico fue la evolución de algunos futbolistas que venían con molestias. Cristian “Cuti” Romero recibió el alta y ya se entrenó con normalidad junto al grupo, mientras que Julián Álvarez también avanza favorablemente en su recuperación.

Argentina continuará con su agenda de entrenamientos antes de viajar a Texas para disputar el primero de sus dos amistosos previos al Mundial. Luego enfrentará a Islandia, el martes 9 de junio, en Auburn, Alabama.

El debut oficial en la Copa del Mundo será el martes 16 de junio ante Argelia, en Kansas City.