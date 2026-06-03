Detuvieron en Paraguay a un piloto que ganó un jet privado en un concurso de MrBeast con casi 300 kilos de marihuana

Jabari Stephen Brown, quien resultó vencedor en la competición del influencer, aseguró que desconocía el cargamento. El Challenger 604 llegó desde Miami con escala en Panamá.

Hoy 09:10

La incautación de un avión privado con 261 kilos de marihuana premium en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Paraguay, llevó a la detención de cuatro ciudadanos estadounidenses, entre los que se encontraba el copiloto Jabari Stephen Brown, conocido por haber ganado un concurso organizado por MrBeast.

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Brown fue liberado posteriormente tras comprobarse que no tenía conexión directa con el cargamento, mientras que otros tres estadounidenses permanecen bajo prisión preventiva, según informaron EFE y AP.

Según relataron las autoridades locales, el avión privado procedente de Miami aterrizó el viernes en Asunción, capital de Paraguay. Al ser inspeccionado, las autoridades encontraron más de 261 kilos de marihuana de alta concentración de THC (tetrahidrocannabinol).

Por este motivo, se detuvo a cuatro estadounidenses: tres pasajeros y Brown, quien figuraba como copiloto. La fiscalía liberó a Brown el domingo, al concluir que no había indicios de participación, mientras que los otros tres enfrentan cargos por tráfico internacional de estupefacientes, de acuerdo con fuentes oficiales y medios como EFE, AP y ABC (diario paraguayo).

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Hallazgo del avión privado con marihuana premium en Paraguay

Según EFE, la operación comenzó cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) interceptaron el avión, un modelo Challenger 604, en un hangar del aeropuerto Silvio Pettirossi. El decomiso se realizó el sábado, tras detectar que un tripulante intentó retirar equipajes con ocho paquetes donde se hallaron 262,6 kilos de marihuana premium.

El vuelo provenía de Miami con escala en Panamá antes de llegar a Paraguay. Las autoridades detuvieron a los cuatro estadounidenses, tres en hoteles de Asunción y al copiloto en el aeropuerto, siguiendo la cronología recogida por EFE y ABC.

De acuerdo con la investigación, Keith Siilats, piloto estonio y empresario tecnológico, figuraba como piloto y presunto propietario de la aeronave. Sin embargo, Siilats no fue localizado durante el procedimiento, ya que abandonó Paraguay en un vuelo comercial antes de la intervención, según reportó AP.

Los protagonistas tras el escándalo: influencer, empresario y tripulantes

La figura más visible del suceso fue Jabari Stephen Brown, copiloto estadounidense de 21 años reconocido internacionalmente por ganar un avión ejecutivo en un concurso de MrBeast, según EFE y ABC. Brown fue arrestado y luego liberado tras colaborar y demostrar que desconocía la existencia de la carga ilícita, tal como detalló la fiscal Ingrid Cubilla a EFE.

El piloto (recuadro) quedó libre

El piloto principal, Keith Siilats, es identificado como empresario tecnológico y cofundador de Bolt Mobility en Estados Unidos. No fue imputado y su partida del país poco después del aterrizaje fue calificada como “llamativa” por la fiscalía, de acuerdo con EFE.

Los pasajeros estadounidenses fueron identificados como Marisol Rivas (Nueva York, 39 años), Troy Anthony Vásquez (Florida, 42 años) y David Thomas Wise (California, 58 años).

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Ellos fueron imputados y detenidos, según AP y ABC. Wise fue el responsable de alquilar la aeronave a través de una empresa de California por un monto de USD 91.485, informó la fiscal Cubilla, recogida por EFE.

Imputaciones, liberaciones y medidas judiciales contra los estadounidenses

El proceso judicial avanzó tras el decomiso del cargamento. EFE reportó que la jueza Rosarito Montanía dictó prisión preventiva para Rivas, Vásquez y Wise, basándose en la ausencia de arraigo en Paraguay. Los hombres permanecen en el Centro Nacional de Prevenidos de Asunción, y Rivas fue enviada al penal de Emboscada, en el departamento de Cordillera.

Brown recuperó la libertad al día siguiente, luego de que la fiscalía concluyera que “no existen elementos para hablar de sospecha de participación”, subrayando su colaboración para esclarecer la dinámica del vuelo, según EFE. Los demás imputados enfrentan cargos por “tráfico internacional” y “tenencia sin autorización” de estupefacientes, conforme a los artículos 21 y 27 de la Ley 1.340 de Drogas del país, informó ABC.

Por ahora, el origen y el destino final de la droga siguen bajo investigación, sin responsables identificados por las autoridades paraguayas.

Respuesta de las empresas involucradas y aclaraciones sobre Bolt

El caso tuvo impacto comercial por la mención de Bolt Mobility, la empresa estadounidense de micromovilidad vinculada a Siilats. La confusión surgió en Paraguay debido a la coincidencia de nombre con Bolt, la plataforma europea de transporte que también opera en el país.

ABC dio a conocer que Bolt, la firma europea, emitió un comunicado aclarando que no mantiene “ningún tipo de vínculo societario, operativo ni comercial” con Bolt Mobility. A su vez, Bolt Mobility precisó que ni la empresa ni sus operaciones estaban relacionadas con el suceso, según declaraciones recogidas por ABC.

Valor y destino del cargamento incautado

El decomiso consistió en “marihuana de alta concentración de THC”, una variedad producida a gran escala en Estados Unidos, indicó el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Jalil Rachid, citado por EFE y AP. En el mercado brasileño, este tipo de marihuana puede alcanzar un valor de hasta USD 14.000 por kilo.

Paraguay y los desafíos del tráfico internacional de drogas

El caso vuelve a evidenciar el papel de Paraguay en el narcotráfico internacional de marihuana. Su ubicación estratégica y las conexiones aéreas han convertido al país en punto de paso para organizaciones criminales que trafican con estupefacientes hacia naciones vecinas, según resumió EFE.

El despliegue policial en este operativo muestra el esfuerzo de las autoridades locales para combatir el uso del territorio paraguayo en el tráfico internacional de drogas, un fenómeno relevante para la seguridad y la justicia en la región.