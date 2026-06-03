Quién es Tim Payne, el futbolista de Nueva Zelanda que se volvió viral gracias a los argentinos

El defensor neozelandés pasó de tener menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar el millón en apenas unos días, impulsado por una iniciativa que nació en las redes sociales argentinas en la previa del Mundial 2026.

Hoy 08:57

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una historia tan insólita como inesperada convirtió a Tim Payne en una de las figuras más comentadas de las redes sociales.

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El futbolista de la selección de Nueva Zelanda pasó prácticamente del anonimato a transformarse en una celebridad digital luego de sumar más de un millón de seguidores en Instagram gracias a una campaña impulsada por usuarios argentinos.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta del creador de contenido argentino Valentín Scarsini, más conocido en redes como "Scarso", quien invitó a sus seguidores a encontrar al futbolista mundialista con menos seguidores para hacerlo famoso.

Tras analizar los planteles de las selecciones consideradas de menor tradición futbolística, los usuarios encontraron al elegido: Tim Payne.

De 4.700 seguidores a una fama inesperada

Hasta hace pocos días, el defensor neozelandés contaba con apenas 4.700 seguidores en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la propuesta se viralizó rápidamente y miles de argentinos comenzaron a seguirlo, comentar sus publicaciones y compartir su perfil.

El fenómeno creció a una velocidad sorprendente. En cuestión de horas, Payne multiplicó exponencialmente su alcance hasta superar la barrera del millón de seguidores, una cifra impensada para un futbolista acostumbrado a desenvolverse lejos de los grandes focos mediáticos.

Quién es Tim Payne

Timothy John Payne, nacido en Auckland, tiene 32 años y juega actualmente en el Wellington Phoenix, la única franquicia de Nueva Zelanda que compite en la A-League, la máxima categoría del fútbol australiano.

A lo largo de su carrera se desempeñó como defensor central y lateral derecho, consolidándose como una pieza habitual dentro de los All Whites, la selección neozelandesa.

Si bien posee una extensa trayectoria en el fútbol oceánico y experiencia internacional con su seleccionado, su nombre estaba lejos de ocupar titulares fuera de su región hasta la irrupción de este fenómeno viral.

El agradecimiento a los argentinos

La repercusión fue tan grande que el propio Payne decidió agradecer públicamente el apoyo recibido desde Argentina.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el defensor se mostró sorprendido por lo ocurrido y ensayó algunas frases en español para enviar un mensaje de gratitud a quienes impulsaron su crecimiento en las plataformas digitales.

Mientras espera el inicio del Mundial 2026 con Nueva Zelanda, Tim Payne ya consiguió algo que pocos futbolistas pueden contar: convertirse en una estrella de las redes sociales gracias al cariño de miles de argentinos que decidieron adoptarlo como uno de los personajes más curiosos de la previa de la Copa del Mundo.