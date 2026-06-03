“No hay riesgo de fractura”: Bullrich minimizó sus diferencias con Milei

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado descartó una crisis interna con el Presidente, defendió la unidad del oficialismo y aseguró que las diferencias surgidas por el pliego de una jueza forman parte del debate político.

Hoy 14:02

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, negó que exista una fractura entre ella y el Poder Ejecutivo, luego de haber puesto su renuncia a disposición del presidente Javier Milei.

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“De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado”, sostuvo Bullrich al ingresar este miércoles al Senado.

La legisladora se refirió así a su decisión de ejercer la “objeción de conciencia” para rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego de María Verónica Michelli, propuesta como jueza y cuya designación ya había sido aprobada por la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

Bullrich minimizó sus diferencias con el Presidente y remarcó que “las divergencias son parte de la vida política”.

“El Gobierno necesita proyectos y nosotros los vamos a seguir trabajando uno por uno”, afirmó.

Además, anticipó que este jueves habrá una sesión importante en el Senado y aseguró que el oficialismo no detendrá su actividad parlamentaria. “No vamos a parar nuestra labor ni por el Mundial, vamos a seguir trabajando”, señaló.

Respecto del envío y posterior pedido de retiro del pliego de Michelli por parte del Ejecutivo, Bullrich negó que haya existido “impericia política”.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno de Milei busca avanzar con una transformación profunda en la Justicia.

“Este es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que tienen que viajar 1.000 kilómetros de un lugar a otro”, expresó.

La senadora reconoció que, por la cantidad de pliegos enviados al Congreso, “en la masividad puede haber habido algún problema”, aunque aclaró que ya transmitió su postura.

“Yo lo dije con claridad y punto, el Presidente lo sabe”, indicó.

Por último, destacó una comunicación interna de La Libertad Avanza en la que se remarca que, dentro de los acuerdos centrales del espacio, las diferencias forman parte del funcionamiento político.

“Para mí es muy importante, porque dice que en el marco de los acuerdos importantes que tiene nuestro proyecto, las divergencias son parte de la vida política”, concluyó.