Termas de Río Hondo se prepara para la lluvia: clima variable para hoy Jueves 4 de junio de 2026

Los termenses se preparan para un día con clima variable, donde la lluvia moderada será la protagonista. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados Celsius.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se caracteriza hoy por condiciones parcialmente nubladas, con una temperatura actual de 19.4 °C. La sensación térmica se mantiene igual, mientras que la humedad alcanza un 88%, lo que puede generar una sensación de bochorno entre los termenses.

Para el día de hoy, se anticipa lluvia moderada a intervalos, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los ciudadanos. Las temperaturas mínimas se establecerán en torno a los 16.6 °C, mientras que las máximas no superarán los 20.8 °C.

El viento soplará a una velocidad de 3.6 km/h desde el noreste, aportando un leve frescor a la jornada. Sin embargo, se recomienda a los termenses estar preparados para la inestabilidad del clima.

Para mañana, la situación mejorará levemente con un pronóstico parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 16.5 °C de mínima y los 23 °C de máxima. Esto permitirá que, a pesar de la nubosidad, los termenses puedan disfrutar de un día más cálido.

El sábado también se presentará con condiciones similares, con temperaturas mínimas de 17.3 °C y máximas que alcanzarán los 23 °C. Así, el clima en Termas de Río Hondo se mantendrá variable, pero con una tendencia a mejorar hacia el fin de semana.