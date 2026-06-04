Quimsa y una marca de campeón: 20 finales disputadas y 12 títulos conquistados

Tras eliminar a Boca, la Fusión alcanzó su sexta final de Liga Nacional y buscará su tercer título ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Hoy 10:36

La Asociación Atlética Quimsa volvió a meterse en una final de la Liga Nacional de Básquet y ratificó su lugar entre los grandes protagonistas del básquet argentino.

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Tras eliminar a Boca Juniors el domingo, la Fusión clasificó a la definición de la temporada 2025-2026, donde enfrentará a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que dejó en el camino a Ferro en la otra semifinal.

Con este nuevo pasaje a la final, Quimsa acumula seis participaciones en finales de Liga Nacional, consolidándose como uno de los equipos más regulares y competitivos del país en los últimos años.

El recorrido del club santiagueño en instancias decisivas comenzó en la temporada 2007/08, apenas en su segunda campaña en la máxima categoría, cuando cayó ante Libertad de Sunchales.

La primera gran consagración llegó en la temporada 2014/15, cuando Quimsa venció a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y obtuvo su primer título de Liga Nacional.

Luego, en las temporadas 2020/21 y 2021/22, volvió a jugar finales consecutivas, aunque no pudo coronarse: primero cayó ante San Lorenzo y luego frente a Instituto, ambas series definidas en el quinto partido.

En la temporada 2022/23, la Fusión volvió a tocar la gloria al superar a Boca Juniors y conquistar su segunda Liga Nacional. Ahora irá en busca del tercer título.

Además de sus dos Ligas Nacionales, Quimsa construyó un palmarés nacional de enorme peso. Es el equipo más ganador de la historia del Súper 20 / Copa Súper 20, con tres conquistas: 2018, 2021 y 2024.

También obtuvo la Supercopa de la Liga en dos oportunidades, en 2021 y 2023, la Copa Argentina 2009 y el Súper 8 de 2014.

En el plano internacional, la Fusión también marcó época. Disputó tres finales de la Basketball Champions League Americas y ganó dos, ambas frente a Flamengo de Brasil: la primera en 2020, en Montevideo, y la segunda en 2024, como local en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero.

Con esa consagración, Quimsa se convirtió en el primer equipo en ganar dos veces la BCLA. Además, ese título le permitió disputar la Copa Intercontinental FIBA 2024 en Singapur, donde fue el único representante argentino.

La historia internacional del club también incluye la final de la Copa Intercontinental FIBA 2021, disputada en Buenos Aires, donde cayó ante Hereda San Pablo Burgos de España.

En la Liga Sudamericana, Quimsa fue finalista en 2009 ante Flamengo y luego se tomó revancha en la edición siguiente, cuando venció a Libertad de Sunchales y logró su primer título internacional.

El crecimiento institucional también se refleja en otras áreas del club. El equipo femenino, las Fusionadas, alcanzó tres finales de Liga Femenina y conquistó el Torneo Apertura 2018, mientras que el equipo de la Liga de Desarrollo obtuvo el campeonato en la temporada en curso.

Con Lucas Victoriano al frente del plantel masculino y con su participación asegurada en la próxima edición de la BCLA, Quimsa afrontará una nueva final con una historia que no deja de crecer y con la ilusión intacta de sumar otra estrella para Santiago del Estero.