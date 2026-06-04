El fondo suizo Mercuria se queda con las estaciones Shell en Argentina

La operación se cerró en US$ 1.420 millones e incluye 894 estaciones de servicio y otros activos estratégicos en el país.

Hoy 09:39

El fondo suizo Mercuria Energy Group firmó el acuerdo para adquirir Raízen Argentina, la empresa que opera 894 estaciones de servicio de Shell en todo el país, además de la refinería de Dock Sud, ubicada en la provincia de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La operación, que se acordó por un monto de US$ 1.420 millones, está sujeta a ajustes una vez completada la transacción. El valor incluye capital de trabajo, caja, endeudamiento y costos asociados. Mercuria participa en Argentina junto al empresario José Luis Manzano.

El proceso de venta de los activos de Shell en el país comenzó el año pasado y avanzó hacia su definición desde noviembre de 2025. Según lo previsto, los nuevos propietarios asumirán el control operativo en un plazo de entre 30 y 60 días, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Los activos incluidos en la transacción abarcan, además de la red de estaciones y la refinería, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque, y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

Por su parte, Raízen, empresa brasileña controlada por Shell y Cosan, destinará los fondos obtenidos a reducir su deuda, estimada en aproximadamente US$ 13.000 millones, y avanzar en un proceso de reestructuración financiera que deberá ser validado por la Justicia de Brasil.

Mercuria Energy Group, fundada en 2004 en Ginebra, es una compañía independiente dedicada al trading de energía y materias primas, con operaciones en más de 50 países e ingresos anuales cercanos a los US$ 140.000 millones. Su actividad abarca toda la cadena de valor del sector energético, incluyendo petróleo, gas, energía eléctrica, renovables y metales.