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Avenida Moreno y Formosa: motociclista resultó con heridas por un choque con un auto

Un siniestro vial dejó como saldo una persona herida e importantes daños materiales. Ocurrió alrededor de las once de la mañana y provocó problemas en el tráfico de la zona.

Hoy 12:09

Un nuevo accidente de tránsito en Avenida Moreno y Formosa, dejó como saldo una persona herida y daños materiales en los dos vehículos protagonistas: un Renault Clio y una motocicleta de 110cc.

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Personal policial de la División Prevención, UTM y de la Comisaría Quinta, que intervino por jurisdicción llegaron al lugar.

El Clio y la 110cc El Clio y la 110cc

Allí pudieron observar a una persona con heridas en el rostro, conducía el rodado menor, sobre el asfalto y a metros su motocicleta.

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Debido a las lesiones que presentaba y para conocer posibles consecuencias del impacto, una ambulancia del SEASE 107 trasladó a la víctima hacia el hospital Regional.

Accidente en esquina de Moreno y Formosa Accidente en esquina de Moreno y Formosa

El Clio se desplazaba de este a oeste por Formosa, mientras que el rodado menor lo hacía por Moreno de norte a sur.

En el lugar también trabajó personal de criminalística realizando los trabajos pertinentes a los fines de establecer responsabilidades en el siniestro.

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