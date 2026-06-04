Bombazo en Boca: Arruabarrena es el principal candidato para reemplazar a Úbeda

Juan Román Riquelme tiene al Vasco como favorito para asumir como entrenador del Xeneize. Podría iniciar su segundo ciclo en el club tras una década.

Hoy 15:43

Boca ya tiene un nombre fuerte en carpeta para reemplazar a Claudio Úbeda. Se trata de Rodolfo Arruabarrena, quien aparece como el principal candidato de Juan Román Riquelme para asumir como nuevo entrenador del Xeneize.

Según informó TyC Sports, el Vasco es el favorito del presidente de Boca para hacerse cargo del primer equipo y podría regresar al club después de una década. Su último paso como entrenador fue por Al-Taawoun de Arabia Saudita, en 2024.

Arruabarrena ya dirigió a Boca entre 2014 y 2016, en un ciclo en el que conquistó dos títulos locales: el torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2015.

Sin embargo, su etapa también quedó marcada por eliminaciones dolorosas frente a River en competencias internacionales. Primero, en la Copa Sudamericana 2014, y luego en la Copa Libertadores 2015, en la recordada serie de octavos de final que terminó con el episodio del gas pimienta en la Bombonera.

Aquel partido fue suspendido y la Conmebol resolvió descalificar a Boca del certamen, uno de los momentos más sensibles de ese ciclo.

Después de su salida del Xeneize, el Vasco continuó su carrera en el fútbol de Medio Oriente. Dirigió a Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, Al-Rayyan de Qatar y Shabab Al-Ahli, también de Emiratos Árabes.

Más tarde tuvo una experiencia en Pyramids de Egipto, entre 2020 y 2021, y en 2022 asumió como entrenador de la Selección de Emiratos Árabes Unidos. No logró clasificar al equipo al Mundial de Qatar y dejó el cargo en abril de 2023.

Su última experiencia fue en Al-Taawoun, de Arabia Saudita, durante 2024. Ahora, su nombre vuelve a sonar con fuerza en Boca, en medio de la búsqueda del nuevo entrenador para encarar una etapa clave del equipo.

Por ahora, no hubo confirmación oficial, pero Arruabarrena quedó posicionado como el principal apuntado por Riquelme para tomar el banco de Boca y comenzar un posible segundo ciclo en el club.