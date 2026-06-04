En vivo: Franco Colapinto pone primera en Mónaco buscando sostener su gran momento en la Fórmula 1

El piloto argentino viene de lograr su mejor resultado en la categoría tras finalizar sexto en Canadá. Este fin de semana afrontará un Gran Premio clave en un circuito donde la clasificación será determinante.

Hoy 05:57

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine llega en un gran momento, luego de finalizar sexto en el GP de Canadá, donde consiguió su mejor resultado desde su llegada a la categoría.

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La actividad comenzará este viernes con las dos primeras prácticas libres. La primera sesión está programada para las 8.30 y tendrá una duración de una hora, mientras que la segunda se desarrollará desde las 12 hasta las 13, siempre en horario de Argentina.

El sábado será una jornada clave para las aspiraciones de Colapinto y de todo el equipo Alpine. Primero se disputará la tercera práctica libre, desde las 7.30, y luego llegará la clasificación, a partir de las 11.

En Mónaco, la qualy suele tener un peso decisivo. El circuito callejero de Montecarlo se caracteriza por sus calles angostas y por la dificultad extrema para adelantar, por lo que largar bien posicionado puede marcar buena parte del resultado final.

La carrera se disputará el domingo desde las 10. Aunque la clasificación aparece como el punto más importante del fin de semana, las primeras competencias del año mostraron varios problemas en las largadas, por lo que podría haber cambios de posición incluso antes de la primera curva.

Colapinto llega a este Gran Premio con confianza. Antes de su sexto puesto en Canadá, también se había destacado con un séptimo lugar en Miami, resultados que fortalecieron su presente dentro de Alpine y lo posicionan como uno de los nombres a seguir en la categoría.

En la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas cuatro carreras y acumula 131 puntos. Su escolta es su compañero de equipo, el británico George Russell, a 43 unidades.

El top 5 lo completan el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, con 75 puntos; el británico Lewis Hamilton, también de Ferrari, con 72; y Lando Norris, de McLaren, con 58.

Los horarios del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10.00