Hombre se entrega a la policía tras amenazar a su expareja en Santa Fe

Un hombre se entregó a la policía en Santa Fe tras amenazar de muerte a su expareja con un arma de fabricación casera, lo que llevó a un operativo de búsqueda y la posterior aprehensión del agresor.

Hoy 04:37

Esta tarde, en las cercanías del kilómetro 2,5 de la Ruta Provincial N° 1, en Colastiné Norte, se registró un incidente de violencia de género que culminó con la entrega del agresor a las autoridades.

Operadores de la Central de Emergencias 911 recibieron un aviso sobre un conflicto familiar en una vivienda, donde encontraron a una mujer de 37 años en estado de crisis nerviosa.

La víctima reportó que, tras una violenta discusión, su expareja la agredió físicamente y la amenazó de muerte mostrando un arma de fuego, antes de huir hacia una zona de bañados.

Con la autorización correspondiente, la policía realizó una requisa en el inmueble y descubrió un bolso oculto que contenía un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”, y municiones calibre 20.

Ante el despliegue policial, el presunto agresor, identificado como J. L. M., se presentó en la Comisaría 28ª de Colastiné, donde fue detenido y su situación fue notificada a la Justicia Penal.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue informada del suceso, y el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación tomó conocimiento, ordenando la continuación de la detención y la revisión médica del hombre.

Se le formularon cargos por lesiones, amenazas y la portación de arma de fuego de uso condicional, en un caso que destaca la gravísima problemática de la violencia de género en la región.