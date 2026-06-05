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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 19º
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Locales

EDESE informó cortes programados para el próximo lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:43

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Lunes 8 de junio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza (zona rural sobre Ruta Prov. N°4); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Rodeo de Valdez y Los Núñez (dpto. Capital); de 14:00 a 17:00 hs afectando a los barrios 8 de Abril y Belgrano de la ciudad Capital y de 15:30 a 18:30 hs afectando a parte del barrio Campo Contreras 2° Ampliación (comprendido entre H. Carfi, Juan Vucetich, Dr. Espeche y Lisandro De La Torre).

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