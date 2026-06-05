EDESE informó cortes programados para el próximo lunes

Cobertura especial
Mundial 2026
La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
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Lunes 8 de junio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza (zona rural sobre Ruta Prov. N°4); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Rodeo de Valdez y Los Núñez (dpto. Capital); de 14:00 a 17:00 hs afectando a los barrios 8 de Abril y Belgrano de la ciudad Capital y de 15:30 a 18:30 hs afectando a parte del barrio Campo Contreras 2° Ampliación (comprendido entre H. Carfi, Juan Vucetich, Dr. Espeche y Lisandro De La Torre).