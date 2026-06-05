Realizaron en Pozo Hondo la jornada "En Eco de un Click: Cómo cuidarnos y cómo cuidar"

La actividad estuvo encabezada por el director general de la Juventud, César González, acompañado por representantes y disertantes del Ministerio Publico Fiscal, junto a autoridades, directivos escolares y padres.

Hoy 17:11

En el marco de las acciones destinadas a promover un entorno digital seguro, la Dirección de la Juventud de la provincia, de manera conjunta con el Ministerio Público Fiscal, llevó a cabo la jornada denominada "En Eco de un Click: Cómo cuidarnos y cómo cuidar", en las instalaciones de la Escuela Agrotécnica N° 1 de Pozo Hondo, departamento Jiménez.

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La actividad estuvo encabezada por el director general de la Juventud, César González, acompañado por representantes y disertantes del Ministerio Publico Fiscal, junto a autoridades, directivos escolares y padres.

La finalidad es promover una ciudadanía digital responsable en las juventudes, mediante acciones de sensibilización, formación y prevención sobre el uso de la tecnología y las redes sociales.

Durante la capacitación, los profesionales abordaron temáticas claves para el cuidado de los menores en entornos virtuales, tales como: "Derecho a la imagen y privacidad"; "Prevención de delitos informáticos" y "Herramientas para combatir la violencia digital".

Con estas actividades, se continúa descentralizando las políticas públicas de prevención, acercando herramientas esenciales a los estudiantes del interior santiagueño para lograr un uso seguro y consciente de las plataformas digitales.