Scaloni avisó antes del Mundial: “Quien no dé la disponibilidad mínima, se quedará fuera”

El entrenador de la Selección Argentina habló en Texas antes del amistoso ante Honduras, llevó tranquilidad por Lionel Messi y advirtió que la próxima semana será clave para definir si habrá cambios en la lista.

Hoy 20:09

Lionel Scaloni habló este viernes en la previa del amistoso entre la Selección Argentina y Honduras, y dejó una frase fuerte pensando en el Mundial 2026. El entrenador aseguró que Lionel Messi evoluciona favorablemente de sus molestias físicas, aunque advirtió que ningún jugador tiene asegurado su lugar si no llega en condiciones.

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“Messi viene bien, ya no está totalmente diferenciado”, expresó el DT en conferencia de prensa desde Texas, sede del primer amistoso preparatorio de la Albiceleste antes de la Copa del Mundo.

Sin embargo, Scaloni fue claro al hablar del panorama general de los futbolistas que arrastran molestias: “Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera. La próxima semana será clave para los lesionados”.

La advertencia no apunta únicamente a Messi. En la Selección hay varios jugadores tocados desde lo físico, entre ellos Nico González, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Paz, Emiliano “Dibu” Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

“En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas”, explicó el entrenador. Y agregó: “La semana que viene será importante para exigirlos y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar”.

El cuerpo técnico recién definirá después del amistoso del martes ante Islandia si será necesario realizar alguna modificación en la lista definitiva para el Mundial. Por ahora, la postura es de cautela, aunque desde el entorno de la Selección transmiten optimismo.

Scaloni también se refirió al favoritismo con el que llega Argentina, vigente campeona del mundo, a la cita mundialista. “Argentina siempre ha ido de animadora, ha sido una de las selecciones que la gente cree que llegarán al máximo. No cambiamos la expectativa por ser los campeones”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el grupo está preparado para convivir con las exigencias. “Estos chicos están capacitados para soportar la presión, si es que esto implica una presión. Yo creo que presión es otra cosa”, señaló.

De cara al amistoso de este sábado ante Honduras, el entrenador confirmó que el arquero será Juan Musso. Además, destacó el nivel del conjunto centroamericano, dirigido por José Molina, excompañero suyo en Deportivo La Coruña.

“Cuando uno enfrenta a una selección tiene que estar alerta, son los mejores de su país. Hace unos meses jugamos un amistoso en nuestro país que se nos complicó, cuando todos pensábamos que podíamos ganar con comodidad”, recordó.

Scaloni también explicó que el partido ante Honduras puede servir como prueba pensando en el debut mundialista ante Argelia. “A Honduras la dirige un gran amigo, José Molina, que fue compañero mío en La Coruña. En algunas cosas tienen similitudes con Argelia, trataremos de plantear el partido y saber que algunas cosas nos servirán para el debut”, afirmó.

Otras frases de Scaloni

Sobre los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria, el DT fue sincero: “No llamamos a nadie, es una sensación horrible quedarse afuera. Las decisiones de la lista fueron correctas pensando en el equipo”.

También defendió la identidad futbolística de la Selección: “Tenemos una línea marcada de juego y no la vamos a traicionar. Pero de ser necesario tenemos jugadores como para cambiar el estilo”.

Con el Mundial cada vez más cerca, la palabra de Scaloni dejó una certeza: la Selección no apurará a ningún futbolista. La próxima semana será decisiva para saber si todos llegan en condiciones o si el cuerpo técnico deberá tomar decisiones de último momento.