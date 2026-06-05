Quimsa arrancó mal la final y cayó en el primer juego ante Gimnasia en el estadio Ciudad

La Fusión no pudo ante un efectivo elenco de Comodoro Rivadavia que se llevó el primer duelo de la serie por 82-73. El lunes vuelven a verse las caras en el mismo escenario.

Hoy 21:01

Quimsa no pudo comenzar con el pie derecho en las finales de la Liga Nacional y cayó por 82-73 ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el primer juego de la serie decisiva. El equipo santiagueño pagó caro un flojo primer tiempo, donde la visita marcó diferencias importantes y se fue al descanso arriba por 46-30.

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El encuentro comenzó con algunos minutos de baja efectividad, pero la Fusión logró tomar ventaja con Brandon Robinson y Leonardo Lema como protagonistas. Sin embargo, Gimnasia respondió desde el perímetro con Grun y la aparición de Carabalí para pasar al frente por 14-11.

Quimsa no encontró fluidez en ataque y el conjunto de Comodoro Rivadavia aprovechó su momento. Con Chacón lastimando a distancia, la visita cerró el primer cuarto arriba por 26-14.

En el segundo segmento, Chacón volvió a castigar con dos triples consecutivos y Gimnasia llegó a un contundente 9/14 desde el perímetro. La Fusión intentó reaccionar con Orresta, pero rápidamente Rivero contestó para los dirigidos por Pablo Favarel.

Con aportes de Carrasco y Dato, el Mens sana sostuvo la renta y se fue al entretiempo con una ventaja clara de 46-30, una diferencia que terminó siendo determinante para el desarrollo del partido.

En el tercer cuarto, cuatro puntos de Carabalí le dieron continuidad al buen momento de Gimnasia. Quimsa buscó despertar con una volcada de Meyinsse y cinco puntos de Robinson, pero la visita mantuvo el control del juego.

Luego de un pasaje palo a palo, algunos arrestos de Freeman y libres de Robinson le permitieron a la Fusión recortar la diferencia. De todos modos, Gimnasia ingresó al último cuarto arriba por 65-51.

En el tramo final, Cosolito castigó con un triple y Rivero volvió a sumar cerca del aro para sostener la ventaja del conjunto patagónico. Quimsa respondió con Collomb y Figueredo, pero la efectividad exterior de Gimnasia volvió a aparecer con Cosolito y Carrasco.

El equipo de Comodoro Rivadavia resistió los últimos intentos del conjunto santiagueño y se quedó con el primer punto de las finales con un triunfo por 82-73.

La figura de la noche fue Carlos Rivero, autor de una planilla completa con 10 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y una tapa. También se destacaron Marcos Chacón y Sebastián Carrasco, ambos con 14 puntos.

En Quimsa, los máximos anotadores fueron Brandon Robinson, con 16 puntos, y Leonardo Lema, con 12.

La serie continuará este lunes, desde las 21, nuevamente en el Estadio Ciudad, donde la Fusión buscará recuperarse y empatar la definición antes de viajar a Comodoro Rivadavia.

El cronograma de la final

La serie se jugará al mejor de siete partidos y tendrá el siguiente calendario:

Juego 1: Quimsa 73-82 Gimnasia.

Juego 2: lunes 8 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 3: jueves 11 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 4: sábado 13 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 5: miércoles 17 de junio, 22.10, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 6: sábado 20 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 7: martes 23 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.