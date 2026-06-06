Preocupación por la salud de Barbie Simons: fue internada de urgencia

La comunicadora publicó una foto desde el centro de salud y confirmó que deberá ser intervenida quirúrgicamente.

Hoy 14:09

Barbie Simons preocupó a sus seguidores al revelar que fue internada de urgencia y que deberá someterse a una cirugía por un problema renal.

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A través de una historia de Instagram publicada desde una habitación del Sanatorio Los Arcos, la periodista contó cómo atraviesa este delicado momento de salud y agradeció el apoyo que recibió en las últimas horas.

“Gracias por todos los mensajes y por preocuparse”, escribió junto a una foto en la que se la ve recostada en una cama de hospital, acompañada por una familiar.

Luego explicó el motivo de su internación: “Estoy bien, tuve mucho dolor, pero súper bien cuidada por mi novio y mi hermana. En un ratito entro a cirugía para despedirme de estas piedras en el riñón y, si todo sale como esperamos, volver pronto a casa”.

En el mismo mensaje, la conductora llevó tranquilidad a sus seguidores al asegurar que se encuentra contenida y en buenas manos. Además, aprovechó para agradecer al personal médico que la atendió durante estas horas.

“Gracias al doctor Lantos y a todo el equipo de Los Arcos por la atención”, expresó.

La publicación generó una inmediata reacción entre sus fanáticos y colegas, quienes le enviaron mensajes de aliento y deseos de una pronta recuperación mientras espera la intervención quirúrgica para resolver el cuadro que le provocó fuertes dolores.

Según dio a entender la propia Simons, la operación estaba programada para las horas posteriores al posteo y, de no surgir complicaciones, podría recibir el alta médica en los próximos días.