Cocina económica: descubre 10 platos argentinos que rinden

La cocina económica es una necesidad para muchas familias argentinas, especialmente en tiempos de alta inflación. Con estas 10 recetas, podrás disfrutar de platos tradicionales sin gastar de más.

Hoy 18:02

La cocina económica se ha convertido en una prioridad para muchas familias argentinas, sobre todo en un contexto de inflación que supera el 40% anual. Cocina tradicional y rendidora, estas recetas no solo son sabrosas, sino también accesibles.

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Una de las comidas más emblemáticas es el locro, un guiso a base de maíz, carne y verduras que rinde para varias porciones. Este plato es ideal para compartir en reuniones familiares y se puede preparar en grandes cantidades.

Otra opción es la polenta, que se puede acompañar con diferentes salsas o incluso como base para guisos. Este alimento básico, muy utilizado en la cocina argentina, es económico y saciante.

El guiso de lentejas es otra alternativa que no solo es nutritiva, sino también muy rendidora. Con solo un puñado de lentejas, se pueden preparar comidas para toda la semana, ideal para quienes buscan optimizar su presupuesto.

Las empanadas son un clásico que puede adaptarse a lo que se tenga en la heladera. Con un relleno de carne, pollo o verduras, se pueden hacer en gran cantidad y congelar para disfrutar luego.

El arroz con pollo es un plato que siempre rinde. Con ingredientes básicos como arroz, pollo y algunas verduras, se puede alimentar a una familia completa sin gastar demasiado.

Para aquellos que buscan una opción dulce, el budín de pan es ideal. Este postre se elabora con pan viejo y es una excelente manera de no desperdiciar alimentos. Además, se puede personalizar con frutas o chocolate.

Finalmente, la fugazza es un pan relleno de cebolla que resulta muy económico y fácil de hacer. Es perfecto para acompañar cualquier comida o como merienda, ofreciendo una opción deliciosa y accesible.