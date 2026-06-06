Escándalo antes del Mundial: indagan a una figura de Irak en su llegada a Estados Unidos por confundirlo con un terrorista

El seleccionado arábigo dio a conocer que Aymen Hussein fue retenido al aterrizar en Chicago, un episodio que sembró gran preocupación en el seleccionado asiático.

Hoy 18:46

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección de Irak vivió un episodio de tensión en su llegada a Estados Unidos. Aymen Hussein, una de las grandes figuras del equipo asiático, fue retenido e interrogado durante casi siete horas en el aeropuerto O’Hare de Chicago.

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El hecho generó preocupación dentro de la delegación iraquí, que arribó al país norteamericano para completar su preparación antes del debut mundialista. Según informaron medios iraquíes y fuentes vinculadas al equipo, el delantero habría sido confundido con otra persona del mismo nombre, lo que derivó en un extenso interrogatorio.

De acuerdo con la información publicada por agencias internacionales, Hussein finalmente recibió autorización para ingresar a Estados Unidos, aunque su teléfono fue inspeccionado por las autoridades. En paralelo, el fotógrafo del seleccionado iraquí, Talal Salah, también fue interrogado durante más de diez horas y terminó con el ingreso denegado.

El episodio causó malestar en el entorno del seleccionado. La situación fue calificada por medios árabes como un trato “como si de un terrorista se tratara”, en un contexto de fuerte sensibilidad internacional por la situación en Medio Oriente.

Tras ser liberado, Aymen Hussein publicó un mensaje de agradecimiento religioso en sus redes sociales, en el que expresó su alivio luego de superar el mal momento vivido en Chicago.

El delantero es una pieza clave para Irak y fue determinante en la clasificación al Mundial, ya que marcó el gol que selló el regreso del seleccionado a la Copa del Mundo después de 40 años. El atacante de 30 años lidera una ofensiva en la que también aparecen Ali Al-Hamadi, Ali Jassim y Youssef Amyn.

Irak disputará este martes 9 de junio su último amistoso de preparación ante Venezuela, antes de iniciar su participación en el Grupo I del Mundial.

En la fase de grupos, el seleccionado iraquí enfrentará a Noruega el 16 de junio, luego jugará ante Francia el 22 y cerrará la primera ronda frente a Senegal.