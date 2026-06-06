Rusia advirtió que el petróleo podría superar los u$s250 por barril si escala la crisis en Medio Oriente

El jefe de Rosneft alertó sobre un escenario extremo si a las tensiones en el estrecho de Ormuz se suman nuevas sanciones contra las exportaciones energéticas rusas.

Hoy 18:49

El mercado internacional del petróleo volvió a encender las alarmas luego de que Ígor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, advirtiera que el precio del barril podría superar los 250 dólares si se profundizan las restricciones sobre las exportaciones rusas en medio de la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente.

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Durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el ejecutivo sostuvo que una combinación de sanciones adicionales contra Rusia y las dificultades para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz podría generar una fuerte reducción de la oferta global de crudo y provocar una escalada sin precedentes en los precios.

Según explicó Sechin, el estrecho de Ormuz ya se encuentra bajo presión debido a las tensiones regionales y cualquier interrupción afecta directamente el movimiento de millones de barriles diarios. A ello se sumaría el impacto de eventuales restricciones sobre los cerca de siete millones de barriles por día que exporta Rusia, uno de los principales productores mundiales.

Para respaldar su advertencia, el directivo citó una estimación realizada por el exdirector ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Nobuo Tanaka, quien proyectó que el petróleo podría alcanzar los 170 dólares por barril en un escenario de mayores limitaciones a la oferta. Sin embargo, consideró que el impacto final podría ser mucho mayor y llevar el valor por encima de los 250 dólares.

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los puntos más sensibles para el comercio energético global. Una parte significativa del petróleo que se consume en el mundo atraviesa esa vía marítima, por lo que cualquier incidente suele repercutir de manera inmediata en los mercados internacionales.

Pese a las advertencias, los precios registraron una baja en la última jornada luego de que las autoridades de Omán informaran que las operaciones en el puerto de Mina al Fahal se desarrollaban con normalidad. En ese contexto, el crudo Brent cerró en 93,09 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense finalizó en 90,54 dólares.

Más allá del escenario extremo, Sechin también planteó una visión más moderada para los próximos meses. Según sus proyecciones, si el tránsito por Ormuz se normaliza y disminuyen las tensiones geopolíticas, el petróleo podría ubicarse entre 95 y 96 dólares por barril hacia fines de este año.

Mientras tanto, el mercado sigue atento a la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, al comportamiento de la oferta global y a las decisiones de la OPEP, que mantiene su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo pese a la incertidumbre que domina actualmente al sector energético.