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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 19º
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Mundo

Trump pidió frenar la escalada entre Israel e Irán y llamó a retomar las negociaciones

El presidente de Estados Unidos advirtió que el reciente ataque iraní complica los esfuerzos diplomáticos, aunque aseguró que aún es posible alcanzar un acuerdo en los próximos días.

Hoy 18:04

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a Israel e Irán a reducir la tensión militar que volvió a escalar en Medio Oriente tras el lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí.

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En declaraciones a medios internacionales, Trump reconoció que la ofensiva iraní complica las conversaciones diplomáticas que se encontraban en marcha, aunque se mostró confiado en que todavía existe margen para alcanzar un entendimiento entre las partes.

"Ya han disparado sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y cierren un trato", expresó el mandatario estadounidense al referirse al gobierno iraní, al tiempo que aseguró que las negociaciones estaban avanzadas antes de los últimos acontecimientos.

Según indicó, existían expectativas de concretar un acuerdo durante los próximos días, pero admitió que el nuevo intercambio de hostilidades generó incertidumbre sobre el futuro inmediato de las conversaciones.

Además, Trump reveló que tenía previsto comunicarse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para solicitarle que evite una represalia militar que pueda profundizar aún más el conflicto regional.

Ataque iraní y máxima tensión

La nueva crisis se desencadenó luego de que Irán lanzara varios misiles balísticos hacia el norte de Israel, en respuesta a recientes bombardeos israelíes contra posiciones vinculadas a Hezbollah en el sur de Beirut.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar todos los proyectiles detectados, aunque se activaron alertas de emergencia en distintas zonas del país ante el riesgo de nuevos ataques.

Desde Teherán, las autoridades defendieron la ofensiva y la presentaron como una respuesta a las operaciones militares israelíes en territorio libanés. Funcionarios iraníes advirtieron además que cualquier nueva acción militar de Israel provocará una reacción de mayor intensidad.

Entre ellos, el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria, Mayid Musaví, aseguró que la operación representó el cumplimiento de las advertencias previas realizadas por Irán.

Por su parte, el general Mohsen Rezaei sostuvo que futuras agresiones tendrán costos más elevados para Israel y sus aliados.

Preocupación internacional

La situación generó preocupación en la comunidad internacional debido al riesgo de una escalada que involucre a múltiples actores de la región. Mientras tanto, Israel reforzó las medidas de seguridad en el norte de su territorio y mantiene a la población bajo estrictos protocolos de emergencia.

En paralelo, continúan los llamados diplomáticos para evitar una confrontación de mayor alcance y reencauzar el conflicto por la vía de las negociaciones, en un escenario que permanece marcado por una fuerte incertidumbre.

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