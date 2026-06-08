Nediani impulsa políticas deportivas de apoyo a los niños bandeños

El municipio entregó una ayuda económica al judoca Dilan Vivas, quien representó a la región en el Campeonato Sudamericano de Judo Lima 2026, y reafirmó el acompañamiento al deporte formativo local.

Hoy 14:25

El intendente Ing. Roger E. Nediani reforzó las políticas deportivas impulsadas desde su gestión a través de la entrega de una ayuda económica al judoca Dilan Vivas quien participó del “Campeonato Sudamericano de Judo Lima 2026”.

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En la oportunidad, el jefe comunal, se reunió además con los instructores Rubén Vivas y Lucrecia Maschio quienes destacaron que el niño bandeño de 11 años fue el único convocado del NOA a participar en la categoría Sub 13 como parte de la ENARD (Ente Nacional de Amplió Rendimiento Deportivo).

Cabe destacar, que Dilan es oriundo del barrio San Javier y tiene 10 años de práctica en esta disciplina con una destacada trayectoria que lo llevó a obtener títulos en las provincias de San Juan y Tucumán.

Al respecto, Nediani señaló: “Sabemos que no alcanza solo con generar programas, sino que es fundamental acompañarlos con recursos concretos. Por eso, estas iniciativas representan una importante inversión que hace el municipio reafirmando nuestro compromiso con el presente y el futuro de nuestra juventud", concluyó.

Finalmente, sus instructores invitaron a todos los interesados en sumarse a las prácticas de judo a dirigirse a las instalaciones del Club Besares los lunes, miércoles y viernes a partir de las 20.