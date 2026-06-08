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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 20º
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El Cine Teatro Renzi será sede de la celebración del aniversario de BTS en La Banda

Los interesados en adquirir entradas anticipadas o solicitar más información pueden comunicarse al número 385 622-3332.

Hoy 14:30

La Municipalidad de La Banda invita a participar de la celebración por el aniversario de BTS, que se realizará el próximo sábado 13 en las instalaciones del Cine Teatro Renzi.

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La propuesta, denominada “Love Myself Festa – BTS Anniversary: Arirang On Stage”, está organizada por el Fanhbase Mamis y Abuelas Army Int’l, sede Santiago del Estero, y contará con la proyección del concierto del tour, además de diferentes actividades destinadas a los seguidores de la reconocida banda surcoreana.

La jornada se desarrollará de 11 a 18 y ofrecerá stands exclusivos con merchandising de BTS, espacios de encuentro para los fanáticos y un concurso de vestuario inspirado en el estilo Arirang.

Desde la organización destacaron que el evento busca reunir a la comunidad Army en un ambiente de celebración, intercambio y entretenimiento, invitando a los asistentes a sumarse a la tradicional “marea morada” que caracteriza a los seguidores del grupo.

Los interesados en adquirir entradas anticipadas o solicitar más información pueden comunicarse al número 385 622-3332.

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