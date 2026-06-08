Scaloni aún no definió al reemplazante de Balerdi: ¿por qué se demora el cambio en la lista?

El entrenador de la Selección Argentina debe elegir quién completará la nómina de 26 convocados, luego de la baja del defensor de Olympique de Marsella.

Hoy 12:06

La Selección Argentina todavía no definió quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. A 48 horas de la desafectación del defensor del Olympique de Marsella por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, Lionel Scaloni mantiene abierta la decisión.

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La demora no responde únicamente a la búsqueda de un marcador central. El propio entrenador explicó que el cuerpo técnico evalúa el estado físico de varios futbolistas antes de resolver si el cambio será puesto por puesto o si habrá otra modificación en la nómina.

“Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central”, expresó Scaloni luego de la victoria por 2-0 ante Honduras en el primer amistoso previo a la Copa del Mundo.

Puertas adentro, los casos que más atención generan son los de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. Los tres arrastran molestias y serán evaluados en los próximos entrenamientos, aunque en las últimas horas los dos laterales se sumaron a los trabajos con el resto del grupo.

Por ahora, tanto Molina como Montiel no parecen correr riesgo concreto de perderse el Mundial, pero el cuerpo técnico prefiere esperar a exigirlos antes de tomar una decisión definitiva.

“Tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del Flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás”, remarcó el DT.

El amistoso ante Islandia aparece entonces como una fecha límite para definir el panorama. Después de ese partido, Scaloni y su cuerpo técnico evaluarán quiénes llegan realmente en condiciones y si la baja de Balerdi será la única modificación.

Si todos los jugadores tocados logran recuperarse, lo más probable es que Argentina haga un cambio natural en la defensa. En ese escenario, Marcos Senesi aparece como uno de los principales candidatos para ocupar el lugar vacante.

De todos modos, no se descarta alguna sorpresa. Incluso se menciona la posibilidad de que la AFA solicite una excepción ante la FIFA para incluir a un futbolista que no haya formado parte de la prelista de 55, como podría ser el caso de Ignacio Ovando.

Con el debut mundialista cada vez más cerca, la Selección no quiere apresurarse. La prioridad de Scaloni es llegar con un plantel físicamente confiable y evitar una decisión que pueda condicionar el inicio de la defensa del título.