Femicidio de Agostina: cayó la dueña del Ford Ka utilizado para mover el cuerpo

La mujer está acusada de encubrimiento agravado. Según la investigación, es la propietaria del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado donde fue encontrado.

Hoy 19:41

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, sumó este lunes una nueva detención. Por orden de la Justicia fue arrestada Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que, según la hipótesis de los investigadores, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta el descampado donde finalmente fue hallado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer, expareja de Claudio Gabriel Barrelier, quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado. La información fue confirmada por los abogados que representan a la familia de la adolescente, quienes señalaron que la medida fue dispuesta en el marco de las nuevas pruebas incorporadas al expediente.

Con esta detención, ya son tres las personas privadas de la libertad en la causa. El principal acusado continúa siendo Barrelier, imputado por femicidio, mientras que también permanece detenido un amigo suyo que se encuentra bajo investigación por su presunta participación en los hechos posteriores al crimen.

La situación de Andreani cobró relevancia luego de que los investigadores avanzaran sobre el recorrido y la utilización del vehículo que habría sido empleado para mover el cuerpo de Agostina. Los peritajes y las distintas medidas ordenadas por la fiscalía buscan determinar el grado de conocimiento y participación que tuvo cada una de las personas involucradas.

La detención se produjo pocas horas después de que el abogado querellante Carlos Nayi revelara que los peritos hallaron dos perfiles de ADN debajo de las uñas de la adolescente. “Se encontraron dos ADN debajo de las uñas de Agostina”, afirmó el letrado, al referirse a una de las pruebas que actualmente analiza la Justicia.

La causa continúa bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, quien lleva adelante la investigación para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba durante las últimas semanas.