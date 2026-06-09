Salta implementa controles de narcotest y detecta conductores positivos

La Municipalidad de Salta ha activado un sistema de narcotest que ha identificado a cuatro conductores con resultados positivos por marihuana, asegurando la eficacia del procedimiento mediante parámetros específicos para evitar errores en la detección.

Hoy 01:31

Durante el fin de semana, la Municipalidad de Salta inició los primeros controles de narcotest para conductores, resultando en la detección de cuatro casos positivos por consumo de marihuana en diversos puntos de la ciudad.

Estos procedimientos se realizaron en conjunto con los operativos de alcoholemia habituales, garantizando así una revisión más exhaustiva de la seguridad vial.

Según la información proporcionada, todos los resultados positivos identificados correspondieron a THC, que es la sustancia psicoactiva presente en la marihuana.

El control de narcotest se lleva a cabo utilizando un equipo electrónico que analiza muestras de saliva. Esta prueba es no invasiva y tiene un tiempo de respuesta de aproximadamente cinco minutos.

El dispositivo es capaz de detectar la presencia de sustancias como marihuana, cocaína y anfetaminas, contribuyendo a un entorno de conducción más seguro.

Desde el municipio se ha aclarado que el sistema opera con parámetros definidos para minimizar los resultados erróneos que podrían surgir de la exposición indirecta a estas sustancias, marcando positivo únicamente cuando se supera un umbral específico.

Las sanciones impuestas a los conductores positivos incluyen la retención de la licencia, el secuestro del vehículo y el descuento de puntos del scoring, alineándose con las normativas vigentes para quienes conducen bajo la influencia de alcohol o drogas.